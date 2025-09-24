Italia, una rivincita per accendere il mondiale

Disinnescare. Fefè De Giorgi non è diventato per caso uno dei due uomini nella storia ad aver vinto quattro mondiali, l’altro è il georgiano Akhvlediani. E non è il primo che può arrivare a cinque perché...stava passando per caso da quelle parti.

Nella lunga carriera vincente del ct azzurro ci sono almeno altrettante delusioni, forse sono anche più delle vittorie. E quindi De Giorgi ormai sa dove si annidano i pericoli in uno sport come il volley che non avendo il contatto, permette di sfogare certe tensioni solo dentro la testa degli individui. È per questo che il ct non considera la sfida dei quarti dei mondiali di stamattina alle 9.30 (Rai2, Dazn, Vbtv) una rivincita sul Belgio, che ci ha sconfitto nel girone al tie-break. Sa benissimo quanto siano pericolose certe tentazioni emotive: "L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, che ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero", dice Fefè.

Che non sminuisce il valore dell’avversario, allenato dall’italiano Emanuele Zanini: "Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà, ma anche serenità, perché stiamo facendo il nostro percorso". Un percorso che si snoda nella parte teoricamente più difficile del tabellone: basti pensare che nell’altra metà, domani nei quarti si affronterano gli Usa di Kiraly e la Bulgaria di Blengini da una parte, l’Iran di Piazza (ieri 3-2 alla Serbia) e la Repubblica Ceca dall’altra. Tranne gli americani, non sono nazioni e nazionali abituate a questi livelli, anche se l’Iran è da anni stabilmente nella fascia mondiale a ridosso delle big (in pratica dopo aver avuto Velasco ct, guarda un po’).

Dalla parte dell’Italia, chi vince oggi troverà la vincente di Polonia-Turchia, con i primi strafavoriti dell’intero mondiale, e i secondi che rappresentano una delle sorprese. Chi pensa che un’eventuale semifinale Polonia-Italia sarebbe già una finale anticipata, ha soprattutto un torto.

Prima arriviamoci, poi nel caso ne riparliamo.