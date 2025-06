Italia vince il derby De Giorgi-Blengini nella Volleyball Nations League 2025

La Volleyball Nations League 2025 dell’Italia è cominciata con il derby dei timonieri ex la Lube, De Giorgi vs Blengini. In Canada gli azzurri di "Fefè" hanno avuto la meglio 3-1 sulla Bulgaria di "Chicco" e proprio due biancorossi, Gargiulo e Bottolo, sono stati i migliori realizzatori dell’Italia. Per entrambi 13 punti, una cifra cospicua soprattutto per Gargiulo che, addirittura, era al debutto con la Nazionale. Solamente scampoli di match, invece, per l’altro debuttante Boninfante che aveva ben figurato nelle amichevoli in preparazione alla kermesse internazionale. Con caparbietà, gli azzurri sono riusciti a buttarsi alle spalle qualche difficoltà di troppo, propiziata dalla mano calda di Nikolov (a proposito di Civitanova), top scorer con 17 sigilli, grazie alle imbeccate del fratello minore Simeon. "Quest’Italia – ha detto Gargiulo, autore tra l’altro di quattro muri – ha cominciato bene. La gara è stata bella da giocare e spero anche da vedere, sono molto contento per il risultato, per come ci siamo espressi, per la capacità di essere rimasti sempre attaccati alla partita anche quando eravamo sotto nel punteggio nei singoli set e ne siamo usciti da squadra. Ho provato delle emozioni fortissime a indossare per la prima volta da titolare la maglia della Nazionale. Ogni atleta sogna di poter rappresentare il proprio Paese, quindi sono felice per ciò che ha fatto il gruppo e per la vittoria. Le partite ravvicinate da affrontare sono tante e difficili, un po’ tutti gli atleti in lizza potrebbero essere un po’ imballati per la sorta di preparazione alla Vnl portata avanti dalle selezioni. Dobbiamo cercare di mantenere la massima concentrazione – ha concluso il centrale – e giocare la nostra migliore pallavolo".

Nella serata di mercoledì, lo schiacciatore Poriya, fresco di rinnovo con la Lube, non ha potuto evitare la disfatta in tre set del suo Iran contro la corazzata brasiliana, ma si è distinto come secondo miglior realizzatore dei suoi mettendo a referto 8 punti. Lo schiacciatore transalpino Noa Duflos-Rossi, primo acquisto annunciato nei giorni scorsi dai biancorossi, ha assistito dalla panchina al faccia a faccia con l’Argentina. Non è entrato nel ko 3-1, ma è significativo che il commissario tecnico Giani lo abbia voluto nonostante gli appena 17 anni. Il risultato più sorprendente della prima giornata è stato il successo 3-0 dell’Ucraina sugli Stati Uniti.