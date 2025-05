Itas Trentino sfida il tabù: mai vinto una gara2 di finale Scudetto

A favore del tentativo di rimonta c’è un tabù: nella sua storia mai l’Itas Trentino ha vinto una gara2 di finale Scudetto. La società gialloblù è stata sconfitta tre volte a Piacenza (2008, 2009 e 2013), in una circostanza a Modena (2015) e due volte proprio dalla Lube. Nel 2017, serie che poi i biancorossi chiusero in 3 incontri, il team di Blengini andò a vincere il secondo atto 0-3, mentre nel 2023 gara2 si è giocata all’Eurosuole Forum e il gruppo, sempre di Blengini, si è imposto 3-2. Balaso, Nikolov, Chinenyeze e Bottolo erano in campo allora come oggi, i primi tre in sestetto e il centrale fu Mvp grazie ad una sontuosa prova da 18 punti con 17/19 in attacco. Un successo evitando che i rivali completassero il ribaltone da 2-0 a 2-2 e grazie ad un 5° set di ignoranza offensiva (Nikolov) e di difesa, incredibile l’ultima azione in cui De Cecco riuscì a compiere due salvataggi in pochi secondi, prima di piede stile rovesciata e poi in tuffo da libero. In assoluto nei playoff Trento ha disputato già undici partite nel palazzetto civitanovese trovando la vittoria solo in due casi: 28 marzo 2021 (al tie-break) e 14 aprile 2022 (in tre set).

an. sc.