Jan Klobucar pronto a guidare la Virtus contro Pineto in Coppa Italia

Non c’è Federico Roberti infortunato? No problem, ci pensa Jan Klobucar. Trascinatore in gara uno a Pineto, lo sloveno è pronto a concedere il bis in Coppa Italia, domani alle 19 al Palas Allende: "Gara importante – afferma Klobucar – e siamo sicuri che sarà difficile. Da loro abbiamo compiuto un piccolo miracolo, soprattutto perché avevamo perso le due gare di campionato ed il loro palazzetto è veramente un fortino. Pineto vorrà riscattarsi e farà di tutto per ribaltare la situazione".

La Smartsystem Essence Hotels Fano dovrà giocare una gara attenta e giudiziosa: "Servirà pazienza e lucidità nei momenti chiave – continua lo schiacciatore virtussino – massima attenzione a muro e in difesa perché loro hanno attaccanti esperti e capaci di cambiare ritmo e colpi in fase offensiva". A parere di Klobucar i virtussini dovranno giocare sulla stessa linea d’onda dell’andata: "Dovremo dimostrare cattiveria agonistica e grande solidità – continua Jan – ricordiamoci che Pineto verrà da noi senza aver nulla da perdere. Quello di cui sono sicuro è che verrà fuori una gara emozionante e intensa".

Dalla parte abruzzese ci si aspetta pronto riscatto da parte del finlandese Kaislasalo, apparso in ombra in gara uno e ben sostituito dall’ex di turno Bulfon. Mister Di Tommaso confermerà poi gli altri cinque sesti che hanno giocato domenica scorsa, con l’obiettivo di ripetere la stessa gara di gennaio quando l’Abba riuscì a violare il Palas Allende. I fanesi avranno dal canto loro una doppia "forza": il vantaggio nella serie e il pubblico che, dopo circa un mese, tornerà ad abbracciare i propri beniamini.

La partita in programma domani è quella del ritorno degli ottavi di finale. In gara uno la Virtus aveva vinto 3-1, al termine di un match molto tirato. Per passare il turno, domani basterà vincere. In caso invece di malaugurata sconfitta per i biancorossi fanesi, è prevista gara3 a Pineto il sabato di Pasqua 20 aprile alle 17,30. Nel caso la Virtus riuscisse invece a passare il turno, conoscerà l’eventuale avversaria solo dopo il sorteggio: sarà comunque una tra Cuneo, Siena, Pordenone e Brescia, tutte squadre che Fano ha incontrato in serie A2. Gli eventuali quarti si giocheranno si giocheranno il primo di maggio in gara unica, in base al piazzamento del campionato. Quasi sicuramente Fano sarà costretta a giocare fuori casa. Per la gara di domani biglietti in vendita su ciao ticket oppure oggi dalle 12 alle 19 nella sede della Virtus in via Trave 26 (info 3299653340). Biglietto a 10 euro.

b.t.