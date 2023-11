Julio Velasco lascia Busto Arsizio: dream team sulla panchina dell’Italia

Roma, 21 novembre 2023 – L’ultimo atto, forse il più difficile: Julio Velasco – il nuovo ct delle azzurre del volley – lascia la panchina di Busto Arsizio, per provare a comporre una nuova generazione di fenomeni in nazionale, partendo proprio dallo staff.

"Da oggi il tecnico Julio Velasco non è più l'allenatore della squadra – recita il comunicato del club -. Il coach argentino ha rassegnato ieri sera le dimissioni, ad effetto immediato, e nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo head coach".

Nel frattempo però si compone lo staff azzurro. Assieme al 71enne di origine argentina, fra i grandi guru della panchina ancora in attività, ci saranno Massimo Barbolini (tecnico di Scandicci e due volte ct) e Marco Gaspari (Pro Victoria Milano). Loro potranno avere doppio incarico.

E da cosa nasce cosa. Barbolini allena Antropova, mentre Gaspari la Egonu, due pilastri della Nazionale che fino a questo momento sembrava impossibile far convivere.

Le polemiche di Busto

La società ha però sottolineato "i gravi e ingenti danni subiti alla reputazione" con la minaccia di "opportune azioni alla sua tutela". Per il club infatti "il contratto era stato strutturato in modo che il sig. Velasco potesse ricoprire il doppio incarico senza alcuna preclusione di sorta. Per questo UYBA ha sempre ritenuto il Sig. Velasco coach della squadra almeno sino al termine della stagione. Nessun contatto con UYBA è stato effettuato da Fipav prima della convocazione del Sig. Velasco presso la sede Fipav, cosi come non sono state verificate da Fipav con il sig. Velasco le clausole contrattuali presenti nel contratto tra UYBA e lo stesso tecnico, e ancora mai è stato chiesto da Fipav un incontro con il Presidente e A.D. di UYBA prima del comunicato stampa di nomina del Sig. Velasco quale coach della Nazionale. Mai nessun confronto è stato promosso da Fipav, ben sapendo che il Sig. Velasco fosse coach della nostra storica società, violando dunque qualsiasi norma di buona fede, correttezza e trasparenza nei nostri confronti. Mai è stato ricercato un dovuto e costruttivo colloquio da FIPAV con UYBA".