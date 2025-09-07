Julio Velasco, con la doppietta Olimpiadi-Mondiali ha raggiunto i ct Pozzo e Rudic, gli unici a riuscirci. Che cosa si prova?

“Mi fa un effetto grande, ne sono molto orgoglioso. Della squadra, del mio staff da Massimo Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, e anche di me. È una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo aiutando a creare una mentalità, queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti. Volevo ragazze autonome ed autorevoli ed ho un gruppo che ha fatto grandissime cose. Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all’Olimpiade perché è stata una competizione lunga, difficile, e pieno di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo”.

Lei è anche il primo ad aver vinto sia con i maschi che con le donne. Differenze?

“Anche con i maschi è stato così, nel 1990 abbiamo vinto 15-13 al tie-break con il Brasile e poi abbiamo battuto Cuba perdendo il primo set. L’anno scorso è andato tutto liscio, ma non è quello il punto di riferimento. Tornare a vincere è sempre più difficile, gli altri ti copiano, a volte inventano cose nuove, hanno una motivazione straordinaria. Ma queste ragazze hanno giocato come se prima avessero perso, sono state favolose. Umanamente il massimo, non mi sono dovuto arrabbiare neanche una volta in due anni. Si meritano tutto, è un gruppo speciale”.

Julio Velasco dopo il trionfo mondiale

È il più bello che abbia mai allenato?

“No, con quello dei ragazzi si equivalgono, due gruppi capaci di imparare, con grande temperamento e la personalità per vincere queste partite. Con la mentalità di non mollare mai”.

In questo mondiale ha fatto vivere l’errore come qualcosa che si può superare con leggerezza, ma c’è stato da soffrire.

“Ma l’eccezione è stata quello che è successo nell’anno Olimpico, è normale che semifinale e finale siano partite equilibrate, di sofferenza, nessuno vince comodamente. Quando vinciamo una volta dopo vincere sembra un obbligo, ci montiamo un po’ la testa, e invece quando perdiamo non c’è più niente di buono in questo Paese, non ci sono giovani, non ci sono infrastrutture. Bisogna accettare che nello sport ci sia equilibrio. È quello che abbiamo fatto”.

Che differenza c’è tra il Velasco che vinse i mondiali con gli uomini e quello di oggi?

“Adesso mi vedo più esperto, più saggio se vogliamo. Prima ero più incazzoso, più emotivo. Ma ho cambiato anche in funzione delle donne, che vanno gestite in modo diverso. Ho studiato le caratteristiche femminili, sono molto diverse. Le donne hanno grande applicazione, grande capacità di focalizzarsi, grande disciplina. I maschi si perdonano un po’ di più, si buttano. Io non ho mai avuto una compagna delle superiori che si sia presentata a un esame senza studiare, i maschi sì, e se andava bene lo prendevano come un merito. Quanto alla mia esperienza, un allenatore è più bravo quando ha più anni, se sa mantenere le motivazioni e la fame di quando era giovane”.

Julio Velasco con Stella Nervini

Lei ne ha 73 eppure ha saputo dialogare con ragazze giovanissime. Il segreto?

“Nessun segreto, penso da sempre che la mia generazione e quella successiva sono ingiuste con i giovani in generale. Ne parlano sempre male, prendono sempre i peggiori esempi. Perché alla fine quello che vogliamo dire è che noi eravamo meglio di voi. Ma è normale che a quel punto i giovani si chiudano. Io a 18 anni avrei mandato a quel paese chi mi avesse fatto un discorso come questo. Il mondo cambia, i giovani non sono come una volta? Certo, sennò sarebbero mattoni, non persone. Ma non sono peggiori, sono diversi perché vivono in un mondo diverso”.

Basta dare fiducia quindi?

“Io l’ho sempre avuta, nei giovani in generale, nelle mie figlie e nei miei nipoti in particolare, così fanno i genitori. I giovani hanno una grande capacità di adattamento, una grande voglia di fare le cose bene, non è vero che non hanno voglia di lavorare. L’obiettivo è che i giocatori sappiano cosa fare in campo, non che noi li gestiamo come un giocattolo. Io credo che l’insegnamento deve essere quello, ma anche con i figli, uno li educa perché quando poi vanno via di casa si sappiano gestire nel mondo. Questo è il ruolo di un papà e una mamma, non quello di dare sempre ragione ai figli contro l’allenatore che non li fa giocare, la maestra che gli mette un brutto voto. I principi che ho cercato di applicare sono condivisi con tantissimi docenti”.

Già che c’è, non riesce a convincere anche la De Gennaro a rimandare il ritiro dalla nazionale?

“Non lo so, io di solito non sto troppo a cercare di convincere qualcuno, per le convocazioni, deve essere convinto. A lei dirò che se ha bisogno di una pausa anche lunga, a me sta bene perché ha 38 anni ed è normale che possa anche voler dire basta. Ma credo che non solo lei abbia bisogno di una vacanza un po’ più lunga. Ci sono cinque giocatrici che stanno tirando la carretta da moltissimo tempo, l’estate prossima avranno bisogno di vacanze più lunghe del solito. È un tema che devo affrontare”.

A chi dedica questa vittoria?

“A Giuseppe Brusi, Leo Novi ed al mio primo allenatore e mentore argentino, Jorge Taboada, venuto a mancare quest’anno. E grazie alla Fipav che ci consente di lavorare nel migliore dei modi”.

Ora che cosa farà?

“Niente per un bel po’ di tempo, l’inverno scorso è stato molto complicato per me per questioni personali, adesso ho bisogno di riposare. Al futuro penseremo con calma l’anno prossimo”.