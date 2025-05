Kashauna Williams si unisce alla Bartoccini Mc Restauri Perugia in Serie A1

PERUGIA – Lo avevamo anticipato diverse settimane fa ed ora la Bartoccini Mc Restauri Perugia lo conferma. Con le magliette nere in serie A1 femminile giocherà l’opposta statunitense Kashauna Williams (classe 1999 per 186 cm.), che afferma: "Sono entusiasta di arrivare a Perugia per la prossima stagione. Volevo far parte di qualcosa che si sta strutturando. Non vedo l’ora di crescere, imparare e competere al fianco e contro grandi giocatrici. C’è sempre spazio per crescere. Ho iniziato giocando come schiacciatrice e poi sono passata al ruolo di opposto, ed è anche per questo che attacco con sicurezza da entrambi i lati del campo. Ciò che mi distingue è la potenza, l’intensità e l’energia che esprimo, ma alla fine è qualcosa che va sempre dimostrato e confermato partita dopo partita ed è esattamente quello che intendo fare". La giocatrice californiana è nata a Los Angeles e ha un curriculum importante, nonché internazionale: dopo aver brillato nei college di Long Beach State University e Penn State University, è stata protagonista nei campionati professionistici di Porto Rico (Caguas), Indonesia (Jakarta), Grecia (Atene) e, nell’ultima stagione, Giappone (Kahoku).