Kate, colori uniti d’Italia. "Vinciamo come squadra e poi dimentichiamo»

Sarebbe titolare in qualsiasi altra nazionale del mondo, tranne forse la sola Turchia. E l’Italia, perché Kate Antropova in azzurro ha davanti un fenomeno che si chiama Paola Egonu. Eppure questa ragazzona nata in Islanda perché i suoi genitori russi giocavano lì (a basket e a pallamano) e cresciuta a San Pietroburgo prima di fare le valigie per l’Italia, è un esempio per come sa incidere sul campo e non agita le acque fuori. Infatti si è rivelata utilissima nei due successi in Vnl intervallati dalle Olimpiadi. Venerdì l’Italia debutterà nel mondiale in Thailandia contro la Slovacchia.

Antropova, che vigilia è da favorite? "Sicuramente ci fa piacere, ma noi ci focalizziamo sul nostro gioco, sulle cose che dobbiamo fare, per ora io non ho sentito questa differenza".

Aveva una striscia aperta di 29 vittorie consecutive... "C’è un po’ di pressione, però siamo brave a focalizzarci sul nostro obiettivo. Ma io posso parlare solo per me e a questa storia della striscia vincente dedico attenzione il giusto. È più il riconoscimento del lavoro che stiamo facendo, una conferma. Ma finisce lì".

Velasco che cosa vi ha detto quando siete ripartite? "Non ricordo onestamente, io vivo tanto di giornata in giornata, adesso che si avvicina il momento ci sono un po’ di pensieri in più, ma non è il periodo di inventarci qualcosa di nuovo. Ci concentriamo sui punti fermi del nostro gioco, più che altro è un ripasso".

Ora che lo conosce meglio, che impressione le ha fatto? È come se lo aspettava? "Io sono abbastanza famosa per non crearmi aspettative in generale, lui ha confermato quello che ci si poteva attendere da lui, la capacità di vivere le cose alla giornata".

C’è una foto famosa di un abbraccio tra lei ed Egonu dopo la finale di Nations League. Voi siete una vera squadra e un gruppo allargato, non giocano solo le sette titolari. "Se si vede anche da fuori questa compattezza, a noi fa solo piacere. È qualcosa a cui io tengo tanto, entrare in campo a freddo non è mai semplice, ma si sente subito che chi è in campo è pronto ad accoglierti per fare meglio, alla fine questo è l’obiettivo di ogni cambio. Secondo me ormai il meccanismo funziona abbastanza bene".

Lei è figlia di due atleti, ma ha scelto un terzo sport. "In realtà non l’ho scelto, a me la pallavolo non piaceva nei primi due anni. Io ero appassionata di ginnastica ritmica, è stata mia madre a scegliere la pallavolo per me. Ho anche una zia che continua a giocare, quindi in famiglia tutti sono sportivi, non c’era il minimo dubbio che toccasse anche a me. Hanno scelto la pallavolo perché a differenza di basket e pallamano non era uno sport di contatto".

Kate, in che cosa si sente russa e in che cosa italiana? "Essendo cresciuta nei primi 14 anni della mia vita a San Pietroburgo, la base è quella. E mi porta forse a rimanere un po’ più seria del solito. Anche nel lavoro in palestra ho un’impronta, sono abbastanza metodica. L’Italia mi ha fatto diventare un pochino più sorridente, più aperta, quello è sicuro".

Mai subito episodi di razzismo o di scarsa inclusione? Vabbè che lei è bianca... "No, al massimo ogni tanto tornando in foresteria mi sentivo dire, da qualche compagna, ma perché tu devi parlare in italiano quando fai le videochiamate? Ma sono stata abbastanza fortunata, ne ho vissuti pochi di episodi così".

Alcune sue compagne non hanno avuto la stessa fortuna. Nel vostro gruppo ci sono ascendenze russe, tedesche, africane. Del razzismo parlate mai, tra di voi? "Sicuramente non è il nostro pensiero di tutti i giorni, però non si nega che c’è, e in generale non solo all’interno del nostro gruppo. Questo tema, come quello del sessismo, è un problema del momento in tutto il paese, in tutto il mondo. In generale sì, i temi ogni tanto vengono toccati, ma come immagino capiti in tutti i gruppi, noi non siamo diverse".