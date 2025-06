Kukartsev corona un sogno: "Lube, come te non c’è nessuno"

Ventiquattro ore dopo le parole al miele con cui il dg Giuseppe Cormio lo ha accolto, il nuovo opposto Pablo Kukartsev ha rilasciato la prima intervista ufficiale. L’argentino classe 1993, genitori russi, sarà il terzo giocatore più "esperto" della rosa di coach Medei dopo Orduna (1983) e Podrascanin (1987). L’ex Metropole di Lille ha espresso all’ufficio stampa tutta la soddisfazione per la fumata biancorossa che gli permetterà di cimentarsi con il campionato italiano per la prima volta in carriera.

Kukartsev, che tipo di trattativa è stata quella con la Lube? "La Lube voleva me e io volevo la Lube, tutto liscio! Ho sempre avuto il sogno e l’interesse di giocare in Italia, seguo la SuperLega da anni. A volte il mio programma della domenica pomeriggio era di guardare una partita italiana con mia moglie e mio figlio. Quando il mio allenatore mi ha detto che avevo l’opportunità di giocare a Civitanova, non mi è venuta in mente nessuna ipotesi alternativa. Non vedevo l’ora che tutto si concretizzasse con la firma e l’approdo in questa grande squadra".

La SuperLega è ancora uno dei tornei più difficili al mondo, il punto di incontro dei migliori giocatori? "Assolutamente. In Italia si disputa uno dei tornei più complicati. Sarà una sfida molto attraente e allo stesso tempo dura per me, ma sono pronto a dare il massimo in un campionato così competitivo. Questa è sempre una motivazione in più per i giocatori. Attendo con ansia l’inizio della nuova esperienza per mettermi alla prova e fare tesoro di ogni gara".

Luciano De Cecco ha giocato e vinto a Civitanova, cosa le ha raccontato? "I successi di Luciano in Italia e a Civitanova sono ammirevoli. Si è congratulato con me per essere diventato un giocatore della Lube e mi ha detto che io e la mia famiglia ci saremmo sentiti a casa, che il club si prende cura dei propri giocatori. Credo che sia fondamentale e importante per un atleta sentirsi a proprio agio nella vita di tutti i giorni. A livello sportivo potrei imparare molto, dato che approdo in una società impeccabile, con obiettivi ambiziosi e margini di crescita. Sono grato per questa chance".

Quali sono gli interessi principali quando non pensa alla pallavolo? "Adoro viaggiare e imparare il più possibile sulla cultura del Paese in cui mi trovo. Insieme con la mia famiglia cerco di prendere la macchina ed esplorare nuovi posti appena ho tempo libero. Spero che potremo vedere tanti posti affascinanti in Italia e gustare la cucina straordinaria del vostro Paese".