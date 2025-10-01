Kukartsev è già a Civitanova. "Il Mondiale? Un momento speciale. È un sogno giocare nella Lube»

Dopo l’affermazione per 3-0 su Modena nell’amichevole di San Severino, la Lube oggi torna in campo per il primo di due test ravvicinati contro Grottazzolina. Alle 18 si giocherà al PalaSavelli di Porto San Giorgio e contro la Yuasa coach Medei potrà schierare anche il nuovo opposto Pablo Kukartsev. L’argentino è stato il primo tra i protagonisti del Mondiale a raggiungere Civitanova ed aggregarsi ai nuovi compagni (ieri è rientrato Gargiulo, subito con foto sui social assieme al dg Cormio). Lo ha fatto praticamente subito dopo la sconfitta negli ottavi patita proprio contro l’Italia, così tanta la voglia di ambientarsi e assaporare il volley in Italia, da azzerarsi o quasi le vacanze.

Nei giorni scorsi "Kuka" si è già messo a disposizione del preparatore Max Merazzi per alcune sedute in solitaria nella sala pesi dell’Eurosuole Forum e si è dichiarato convocabile per sabato. Medei ha intenzione di schierare i biancorossi con il modulo a 3 schiacciatori e quindi senza un opposto di ruolo, ma naturalmente non ha perso tempo e gli ha fatto giocare qualche azione già nella partita disputata a San Severino. "Per me è un sogno essere qui – afferma Kukartsev, nato a Buenos Aires nel 1993 – indossare questa maglia e allenarmi all’Eurosuole Forum. È un piacere e un onore far parte di questo fantastico club. Sono davvero molto felice ed emozionato".

Che aspettative ha?

"Voglio farmi valere nella SuperLega, che è uno dei campionati più belli e più duri al mondo. Non solo il cammino per lo Scudetto sarà lungo e tortuoso, ma la Lube sarà attesa anche dalla Champions League e da altre competizioni. Quindi il tasso di difficoltà salirà alle stelle. Penso sia il massimo dare il proprio contributo in un team come questo, così come conoscere atleti incredibili ed esperti. Insieme possiamo costruire un collettivo forte e pronto a stupire tutti con un gioco efficace e una mentalità solida".

Invece cosa le è rimasto della partecipazione al Mondiale?

"Un’esperienza speciale, il torneo è stato fantastico. Ho vissuto tutte le partite come finali. Siamo riusciti a vincere sfide importanti e a mostrare il potenziale della nostra nazionale. Almeno fino a quando non abbiamo incontrato i campioni dell’Italia a cui vanno i miei complimenti. Sapevamo che non avremmo avuto vita facile, gli azzurri hanno confermato un livello incredibile e sono rimasti concentrati per tutto il match. Noi – conclude l’opposto argentino Kukartsev – non siamo riusciti a fare altrettanto, ma abbiamo dato tutto in campo. Sono felice per ciò che ha fatto la selezione del mio Paese e per le mie prove individuali".