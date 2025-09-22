La Bartoccini manda segnali. Gardini in gran spolvero: 18 punti

Prosegue la preparazione a suon di sfide e di risposte per la Bartoccini Mc Restauri.

Va in archivio anche il terzo test di questo precampionato delle Black Angels: l’amichevole a porte aperte della domenica pomeriggio contro Il Bisonte Firenze, che ha avuto luogo ancora al Pala Barton davanti a un buon pubblico, termina con il punteggio di 2 a 2.

Nella prima frazione Firenze conduce con le Black Angels che tentano il recupero nel finale, ma le toscane chiudono sul 23-25.

Secondo set con meno equilibrio dove le “bisontine” fanno meglio e vincono 20-25. Risposta delle padrone di casa nel terzo parziale, con Markovic e compagne che alzano i giri (25-22).

Il quarto ed ultimo set dell’allenamento congiunto, molto tirato e con scambi particolarmente avvincenti, termina con un altro 25-22 in favore delle Black Angels che pareggiano il conto. Confermate le buone indicazioni destate mercoledì nel test con Scandicci; in gran spolvero Gardini che mette a segno 18 punti, con la condizione atletica e l’intesa della squadra che cresce a vista d’occhio, anche se sicuramente c’è ancora da lavorare in vista dell’esordio in campionato del prossimo 6 ottobre.

BARTOCCINI MC RESTAURI 2

IL BISONTE FIRENZE 2

Set: 23-25, 20-25, 25-22, 25-22

BARTOCCINI MC RESTAURI : Kump 4, Turlà, Perinelli 11, Lemmens 6, Ricci 1, Markovic 8, Bartolini 1, Mazzaro 2, Fiesoli 2, Gardini 18, Williams 6, Sirressi (L1), Recchia (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Bertolino 6, Zuccarelli 4, Colzi 2, Knollema 15, Malesevic 5, Bukilic 10, Tanase 8, Kacmaz 9, Agrifoglio 1, Valoppi (L1), Lapini (L2). N.e.: Villani. All.: Chiavegatti. Ass.: Mitti

Perugia: b.s. 13, ace 2, ric. pos. 51 %, ric. prf. 27 %; att. 35 %, muri 7

Firenze: b.s. 17, ace 9, ric. Pos. 49 %, ric. Prf. 24 %, att. 33 %, muri 13