La Bartoccini MC Restauri pronta all’esordio: "Ogni domenica sarà una battaglia"

Elegante, ambiziosa e vicina alla città- Così martedì sera, alla Tenuta Montenero di Deruta, si è presentata alla città la Bartoccini MC Restauri Perugia, nel tradizionale appuntamento di vigilia della stagione sportiva. Tutta la grande famiglia del club si è ritrovata attorno ai tavoli: dirigenti, staff tecnico, atlete, sponsor e amici della società, insieme alle istituzioni cittadine e sportive rappresentate dall’Assessore allo sport Pierluigi Vossi, dal Presidente della Fipav Umbria Agostino Benedetti e dal Presidente del Coni Umbria Aurelio Forcignanò. A fare da padrone di casa lo speaker del Pala Barton Energy, Marco Cruciani, che ha presentato in grande stile la squadra pronta all’esordio casalingo di lunedì 6 ottobre contro Vallefoglia. Un aperitivo di benvenuto, un menù raffinato accompagnato da buon vino e dolce finale hanno reso ancora più piacevole la serata, arricchita dall’intrattenimento musicale e dalla magia di Magic Andrea, capace di stupire i presenti con giochi di prestigio e illusioni.

Il presidente Antonio Bartoccini, che ha sottolineato il valore simbolico dell’evento: "La cena di presentazione è diventata un appuntamento ineludibile per la nostra società. È un momento di incontro con sponsor, staff e squadra in un contesto piacevole. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono: è un buon inizio in vista dell’esordio in campionato". Accanto a lui, il tecnico Andrea Giovi ha guardato con realismo e fiducia al futuro: "Queste serate sono sempre speciali perché ci permettono di far conoscere chi siamo. Siamo ancora un cantiere aperto, come tante altre squadre, ma la disponibilità e la voglia delle ragazze possono fare la differenza. Ogni domenica sarà una battaglia e il nostro obiettivo è essere protagonisti con impegno, sacrificio e dedizione". As Comunicazione [email protected] 347.4544235 Dal campo è arrivata la voce del capitano Imma Sirressi, che non ha nascosto le emozioni della vigilia: "Quando si entra al Pala Barton per la prima della stagione c’è sempre un brivido particolare. Veniamo dalla vittoria al torneo di Roma che ci ha dato fiducia e sicurezza, ma sappiamo che la prima contro Vallefoglia sarà molto dura. Il gruppo è un bel mix di gioventù ed esperienza, con più giocatrici che hanno già avuto il ruolo di capitano. Io ricordo sempre che in squadra ci sono tre capitani: oltre a me anche Fiesoli, che ha fatto il capitano a Macerata, e Perinelli, che lo ha fatto a Casalmaggiore. Questo rappresenta un valore aggiunto per affrontare insieme questa stagione".

A chiudere il cerchio, l’augurio di Agostino Benedetti, Presidente della Fipav Umbria: "È bellissimo vivere questa serata, è il la per una stagione che, ci auguriamo, possa regalare tante soddisfazioni alla pallavolo perugina e in generale umbra, perché questa squadra è un'attrattiva per tutta la regione". Con il calore e la partecipazione della propria comunità alle spalle, la Bartoccini MC Restauri Perugia è ora pronta a trasformare l’entusiasmo della presentazione in energia sul taraflex del Pala Barton Energy.