La Bartoccini Perugia si perde a Macerata. Brutta prova contro una rivale per la salvezza

BARTOCCINI PERUGIA

(25-20, 25-14, 20-25, 25-19)

: Decortes 24, Kockarevic 18, Kokkonen 16, Mazzon 11, Clothier 7, Bonelli 4, Caforio (L1), Piomboni, Bresciani. N.E. – Crawford, Sismondi, Batte, Ornoch, Garbuglia (L2). All. Valerio Lionetti.

PERUGIA: Williams 18, Gardini 17, Perinelli 9, Mazzaro 6, Ricci 4, Lemmens, Recchia (L1), Bartolini 2, Markovic 2, Fiesoli 1, Turlà 1, Kump, Sirressi (L2). N.E. - Fiorucci. All. Andrea Giovi.

Arbitri: Andrea Puecher (PD) e Giuseppe Jacobacci (BG). BALDUCCI (b.s. 8, v. 8, muri 6, errori 12). BARTOCCINI (b.s. 4, v. 7, muri 7, errori 11).

Brutta prova della Bartoccini Mc Restauri Perugia che gioca la peggior gara della stagione nella quarta giornata di serie A1 femminile e viene sconfitta. Contro una diretta avversaria per la salvezza le magliette nere offrono una prestazione non all’altezza, facendo un passo indietro rispetto alle gare precedenti. Ha giocato con grande determinazione ed ha confermato quanto importante sia l’entusiasmo la Cbf Balducci Hr Macerata che ha giocato forse la sua miglior partita, risultando letale nei momenti decisivi. I primi quattro punti sono per le padrone di casa che fanno temere ad una giornata storta ma in un batter di ciglia la situazione si ribalta (5-6). Mazzon produce la seconda accelerazione che porta avanti di cinque lunghezze, Gardini sale di livello e ristabilisce la parità (17-17). Il finale si preannuncia infuocato, le umbre non approfittano delle numerose sbavature altrui perché in attacco sono poco incisive e si arrendono clamorosamente. Invertiti i campi le marchigiane provano a scappare di nuovo con Kokkonen imprendibile (9-3). Giovi corre ai ripari inserendo Turlà e Markovic ma la reazione è solo parziale (14-10). La marcia in più delle locali è Decortes. Nella terza frazione altra partenza falsa ma l’orgoglio di Gardini riesce a ribaltare (8-10). Le ospiti cominciano a crederci ed accorciano. Quarto periodo con le perugine ancora ad inseguire (16-11), a lungo andare si smarriscono.