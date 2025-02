La battaglia di Cisterna. Un punto per la Yuasa

Cisterna Volley 3 Yuasa Battery 2

Cisterna Volley: Fanizza, Finauri (L2), Ramon 19, Pace (L1), Tarumi, Tosti, Faure 21, Diamantini, Czerwinski, Baranowicz 6, Mazzone 10, Rivas, Bayram 11, Nedeljkovic 8 All. Falasca

Yuasa Battery Grottazzolina: Zhukouski 4, Antonov 1, Cubito, Vecchi, Bardarov, Demyanenko 13, Mattei, Comparoni 5, Petkovic 28, Fedrizzi 10, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 10, Marchisio (L1). All. Ortenzi.

Arbitri: Lot - Piana

Parziali: 25-23 (29’), 20-25 (30’), 25-16 (22’), 26-28 (33,), 15-10 (16’)

Alla fine la Yuasa conquista un punto a Cisterna e ne guadagna uno su Monza: ora è +5 a due giornate dalla fine del campionato. Yuasa che ritrova Zhukouski dopo l’infortunio nelle battute iniziali contro Perugia, in diagonale con Petkovic. Consueto sestetto per Cisterna che punta a blindare il proprio piazzamento play-off. Parte molto forte Cisterna che spinge bene al servizio ma soprattutto tocca tutti i palloni possibili a muro e riesce a ricostruire con facilità. Yuasa che fa fatica inizialmente, deve rincorrere dietro di cinque lunghezze e con Ortenzi costretto a fermare il gioco un paio di volte. Il riscatto arriva grazie a tre ace e con un Petkovic (6 punti nel set) che suono la carica. Grotta si ritrova incollata nel finale con un paio di occasioni buone e il muro mancato che vale il 25-23 finale con un ottimo Ramon, anche lui a quota 6 punti nel parziale.

Parte decisamente in maniera diversa la Yuasa nel secondo prendendo anche 5 punti di vantaggio che però vengono praticamente annuLlati grazie a Cisterna che impatta a quota 12. Il servizio percò scava di nuovo il solco e si arriva sul 20-15 per Grotta che sembra avere il parziale in tasca ma reagisce Cisterna che costringe al time-out rientrando sul 20-19. Un punto incredibile per Grotta vale il 23-20 e poi chiude sul 25-21 con l’ace del solito Petkovic.

Cisterna però è arrabbiata e parte di slancio sul 7-2 avanti nella prima parte della terza frazione, con Ortenzi costretto al time-out. Non cambia l’inerzia e sul 12-4 arriva la seconda sospensione in casa Yuasa. Parziale che non fa assolutamente storia con Grotta che fa molta fatica a fare cambio palla e rimanere in corsa tanto da perdere 25-16.

Non ha alcuna intenzione di mollare Grotta che nel quarto tiene tre punti di vantaggio portandosi 16-13 con l’ace di Zhukouski. Grotta che mantiene sempre il naso avanti in un set anche nervoso cono il giallo a Demyanenko ma Cisterna dopo quota 20 aggancia Grotta sul 23 pari. Un finale al cardiopalma, Grotta annulla un match point e chiude poi con Demyanenko 28-26.

Dopo un avvio equilibrato, gli errori al servizio (in totale sono 31 nel match per la Yuasa) di Grotta e il muro subito da Tatarov valgono l’8-6 Cisterna al cambio di campo. Cisterna mantiene il vantaggio e chiude 15-10.

Roberto Cruciani