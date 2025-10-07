La campionessa russa annuncia il suo addio e lascia il club nel quale era impegnata con un progetto: "Grazie, anni indimenticabili». Il saluto di Kosheleva: "Ciao Vallefoglia, presto spiegherò»

Una delle più grandi pallavoliste di tutti i tempi saluta Pesaro. Tatiana Koshaleva ha deciso di dare una svolta alla sua vita. L’annuncio sui social con poche battute ("Presto spiegherò i motivi") e un più ampio saluto dedicato alla sua ormai ex società: "Ho trascorso tre stagioni alla Megabox come giocatrice e ho vissuto tre anni nella bellissima Vallefoglia, circondata da persone interessanti, cultura straordinaria e natura unica. Eventi indimenticabili e momenti impagabili vissuti insieme rimarranno per sempre nel mio cuore. È stato un orgoglio speciale per me essere il capitano della squadra, dove ho giocato al fianco di compagne così brillanti e talentuose. È stata una gioia vedere gli spalti pieni di tifosi, persone con gli occhi lucidi, che hanno condiviso con noi vittorie e sconfitte, che continuano a seguire il club e a credere nella squadra in ogni circostanza. Sono grata al mio club per la fiducia, per la convinzione, per l’infinita voglia di crescere e svilupparsi. Ringrazio il presidente Ivano Angeli per la sua idea straordinaria e per le opportunità che offre agli atleti, alla società e all’intera regione. Auguro alla società e alla squadra di raggiungere i suoi obiettivi e di salire sul palcoscenico europeo. Grazie". Una decisione che ha sorpreso i tifosi e il club. Il presidente Ivano e sua moglie Luisa, che è anche la vice presidente della Megabox, avevano da subito capito il valore non solo sportivo della schiacciatrice, assegnandole il ruolo di responsabile del settore giovanile. La società di conseguenza proprio l’ anno scorso aveva creato una serie B con tutte le eccellenze del serbatoio di Vallefoglia. Una realtà basata sulla crescita delle giovani del territorio di cui Tatiana era colei che dirigeva tutto il florido gruppo con umiltà ma anche tanta professionalità. Che strada intraprenderà ora l’ex campionessa e dove si trasferirà: "Non so niente in merito". Taglia corto il presidente Angeli. Ma la stessa Kosheleva ha promesso di spiegare presto la sua scelta.