La Cbf Balducci a Firenze

Stasera a Firenze ci sarà una partita chiave per la Cbf Balducci che alle 20 contro Il Bisonte deve voltare pagina dopo la netta sconfitta casalinga con Monviso. È il primo turno infrasettimanale dell’A1 di volley femminile, un campionato quantomai compresso penalizzante per alcune società e soprattutto per le tifoserie perché giocare di mercoledì non facilita la presenza degli spettatori.

Le ragazze di coach Lionetti sono attese da un avversario galvanizzato dalla vittoria al tie break contro Vallefoglia in una partita che sarà trasmessa in diretta su Dazn. "Sappiamo – dice Isidora Kockarevic, schiacciatrice della Cbf Balducci – che stasera ci attende una partita importante e molto impegnativa. Le toscane giocheranno in casa dopo una vittoria ottenuta con grande intensità a Vallefoglia, ma noi vogliamo provare a riscattare la prova con Monviso e trovare la prima vittoria. Dovremo entrare in campo con la giusta determinazione e concentrazione fin dal primo punto, mettendo pressione con il servizio e restando unite anche nei momenti difficili".

Di certo la squadra di coach Lionetti troverà un avversario deciso a sfruttare il momento positivo. "Veniamo – dice il coach Federico Chiavegatti – da una bella prestazione contro Vallefoglia, in cui abbiamo messo in campo un ottimo atteggiamento a livello tattico e di combattività, ecco una caratteristica che vogliamo mostrare sempre. Adesso ci aspetta un’altra battaglia in un campionato in cui non esistono partite facili: le marchigiane stanno cercando la prima vittoria, pertanto saranno affamate e decise a lottare su ogni pallone. Dovremo entrare in campo con la voglia di spingere in tutti i fondamentali, proprio come abbiamo fatto a Pesaro, sapendo di avere di fronte un avversario combattivo: daremo il massimo per dimostrare ancora una volta chi siamo e cosa possiamo fare".

Coach Chiavegatti, confermato dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata nella scorsa stagione, potrà contare in regia su Rachele Morello in diagonale con l’opposta della nazionale serba Vanja Bukilic. Al centro la marchigiana Nausica Acciarri insieme con l’altra serba Ana Malesevic, mentre a schiacciare in banda ci saranno l’olandese Jolien Knollema e Francesca Villani. Il libero è Sofia Valoppi, ex San Giovanni in A2.

I pochi precedenti sono favorevoli alle toscane che hanno vinto le due sfide disputate nella stagione 2022-23, la prima volta della Cbf Balducci in A1.