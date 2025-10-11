La Cbf Balducci all’attacco di Pinerolo: "La gara sarà impegnativa. Hanno qualità"

Domani alle 17 la Cbf Balducci è attesa dal secondo appuntamento consecutivo casalingo, il calendario dell’A1 di volley femminile prevede la visita della Wash4green Monviso Volley, nelle cui fila c’è la centrale campionessa del mondo Yasmina Akrari. Le piemontesi sono al quarto anno nella massima serie.

Nel match inaugurale le maceratesi hanno preso un punto contro Cuneo in una partita in cui la vittoria è stata a portata di mano, ma adesso le ragazze devono reagire contro una formazione di valore e proprio per questa ragione servirà una prestazione attenta e costante.

Il coach ospite Michele Marchiaro si affiderà alla regia di Ulrike Bridi (dopo l’infortunio al menisco della palleggiatrice Ilaria Battistoni comunicato in settimana) in diagonale con Adhu Malual. Al centro la campionessa iridata Akrari e la statunitense Anna Dodson (pronta anche la francese Sylves), reparto schiacciatrici composto dalla bielorussa Anna Davyskiba e da Sofia D’Odorico (in alternativa c’è il talento sloveno Mija Siftar). Il libero è Ilenia Moro.

"Ci attende – dice Giulia Bresciani, capitano della Cbf Balducci – una partita impegnativa, conosciamo il valore della Monviso Volley e ci aspettiamo una gara molto combattuta. All’esordio abbiamo offerto una buona prestazione, anche se con qualche alto e basso: ci sono ancora diversi aspetti su cui lavorare e stiamo cercando di migliorarli. Vogliamo farlo già a partire da questa sfida, con l’obiettivo di iniziare bene e trovare l’entusiasmo giusto per proseguire con fiducia il nostro percorso".

Anche la palleggiatrice ospite Ulrike Bridi parla di gara complicata. "Sarà – dice – una battaglia sotto ogni punto di vista. Noi veniamo da un risultato favorevole per Scandicci ma positivo anche per noi nonostante lo sfortunato evento accaduto (cioè l’infortunio occorso a Battistoni), abbiamo dimostrato coesione e tenacia di squadra in un momento di difficoltà, contro una delle favorite del campionato. Macerata è una neopromossa che ha già dimostrato il suo valore lunedì scorso, hanno tante ragazze che non hanno mai giocato in questo campionato, ciò rende questa squadra un’incognita. Durante la settimana abbiamo fatto molta attenzione a studiarle e stiamo preparando al meglio la partita. Sarà una gara – conclude la giocatrice – in cui tenere i nervi saldi risulterà fondamentale, la differenza sarà data dalla tenacia e dal gioco di squadra".

La gara sarà diretta da Rocco Brancati e Serena Salvati. Per la quinta volta le formazioni si trovano di fronte: il bilancio è favorevole alle piemontesi vincitrici in tre occasioni.