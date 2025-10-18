La Cbf Balducci cerca la svolta: "Con Perugia serve più continuità"

Una gara in cui servirà lo stesso approccio mostrato contro Cuneo e Il Bisonte Firenze, ma poi la CBF Balducci non dovrà accusare contro Perugia quelle flessioni che non le hanno permesso di capitalizzare quanto di buono costruito in quelle due gare dove è stata battuta al tie break. Domani alle 18 le maceratesi sul loro impianto dovranno essere ciniche per la classifica e belle sul piano tecnico perché la gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport, insomma una vetrina niente male per le giocatrici.

"Ci attende – dice Asia Bonelli, palleggiatrice della CBF Balducci Macerata – una partita importante contro Perugia, una squadra solida che sta dimostrando di avere buone qualità tanto da battere un avversario forte come Monviso. Sarà un match impegnativo, stiamo lavorando sodo per dare maggiore continuità al gioco e per gestire meglio i momenti chiave del match. Sappiamo su cosa dobbiamo migliorare e l’obiettivo è di mantenere equilibrio e lucidità durante tutta la partita. Giocare in casa rappresenta sempre uno stimolo importante: vogliamo mettere in campo la miglior versione di noi stesse e proseguire nel lavoro con fiducia e attenzione ai dettagli".

Dall’altra parte della rete coach Andrea Giovi si affida alla regia Maria Irene Ricci, ex arancionera, in diagonale con l’opposta statunitense Kashauna Williams. Al centro la belga Nathalie Lemmens insieme con Alessia Mazzaro (pronta anche Benedetta Bartolini), in banda ecco Beatrice Gardini ed Elena Perinelli (con l’alternativa dell’ex Alessia Fiesoli). Reparto dei libero composto da Imma Sirressi e Stefania Recchia.

"Tornare a Macerata – svela Alessia Fiesoli, schiacciatrice della formazione umbra – mi fa un effetto strano, ma allo stesso tempo è un’emozione forte perché rivedrò tante persone con cui ho lavorato fianco a fianco per quattro anni ottenendo soddisfazioni importanti. Rispetto alla passata stagione la squadra maceratese è stata ampiamente rinnovata. Servirà sempre tenere alta l’attenzione, anche perché hanno delle straniere interessanti che magari ancora si conoscono poco, come la finlandese Kokkonen. Poi occhio sempre a un terminale offensivo di spessore come Decortes".

La gara sarà diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Sergio Jacobacci. Si tratta della quinta sfida tra Perugia e Macerata con il bilancio a favore delle umbre uscite vittoriose in tre occasioni. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al palas domani dalle 16 a inizio gara.