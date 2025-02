La dichiarazione. Chinenyeze: : "Il nostro gioco dovrà fare la differenza»

Alla vigilia della sfida di andata contro la compagine allenata da Nedim Ozbey, in casa Lube il centrale Chinenyeze ha anticipato così il duello in arrivo: "Siamo alla vigilia di una semifinale europea, è una bella sfida – ha detto il quasi 27enne – soprattutto l’andata in casa per rompere il ghiaccio. Siamo contenti di esserci arrivati e non vediamo l’ora di iniziare. Veniamo da un passo falso in campionato e vogliamo subito rialzarci con una prova importante. Abbiamo la possibilità di farlo nel primo faccia a faccia di una sfida da dentro o fuori. Per noi sarebbe davvero importante vincere già la prima partita, magari anche da tre punti, per correre meno rischi nel return match in Turchia. Non conosciamo ancora bene gli avversari, ma li stiamo studiando in sala video e, in ogni caso, la regola d’oro è sempre concentrarci sulla nostra metà campo. Il nostro gioco – ha concluso – deve fare la differenza".

an. sc.