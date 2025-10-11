La due giorni. Al PalaTriccoli tanti campioni

I campioni del mondo, un ex gigante in tutti i sensi come Simon, un bomber come Reggers e i cugini fermani, il quadrangolare jesino stuzzica l’appetito degli appassionati del territorio e si prevede un bel colpo d’occhio al PalaTriccoli. Sia gli abbonamenti che i biglietti per le singole giornate sono disponibili su Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/jesi-volley-cup. Le tariffe sono ridotte per gli Under12 (gratuito Under3) e sono previste agevolazioni per le società FIPAV. Il racconto della Jesi Volley Cup viaggerà anche sui canali social ufficiali della Lube Volley e della Jesi Volley & Sport. Intanto il libero piacentino Domenico Pace, anche lui al Quirinale dopo il trionfo iridato, è stato premiato dalla Lega Pallavolo come miglior ricevitore della scorsa stagione. Il premio gli è stato consegnato da Fabio Fistetto, amministratore delegato della Lega Pallavolo, nell’ambito del Festival dello Sport organizzato da Rcs che si è svolto nel Teatro Santa Chiara di Trento.