La festa Cennerilli: "Virtus, che impresa"

Per la Smartsystem Essence Hotels Fano sarà ancora serie A2. I virtussini possono festeggiare con due giornate di anticipo la permanenza nella categoria al termine di una stagione esaltante e mai messa in discussione: "Grandissimo risultato – afferma il presidente Emidio Cennerilli –, abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, anche se i 31 punti conquistati in campionato ci stavano da tempo facendo dormire sonni tranquilli". Il presidente della Virtus non ha dubbi nell’individuare l’arma vincente di questa stagione: "Sicuramente il mix tra giocatori esperti e giovani di qualità – continua Cennerilli –, se pensiamo al campionato straordinario di Roberti e alla qualità a muro di Mengozzi primo muratore della categoria, si capisce come tutto sia andato nel verso giusto. Ma l’intero gruppo ha lavorato bene ed è cresciuto nel corso della stagione". Piccolo rammarico, quel mese di gennaio in cui i fanesi non sono riusciti a raccogliere punti: "Diciamo che se avessimo fatto punti in quel periodo – sorride il presidente Virtus –, a quest’ora parleremmo di playoff. Fino a dicembre siamo stati bravissimi, come anche a chiudere il discorso salvezza nel mese di febbraio".

Primo anno in A2 con la macchina Virtus che ancora una volta ha dimostrato grande capacità e professionalità: "Noi dobbiamo andare fieri della nostra organizzazione, sia nelle gare interne che esterne e del nostro pubblico, uno dei migliori in A2. Poi è anche vero che andando in giro si possono carpire dagli altri dei segreti ed è quello che stiamo cercando di fare". Futuro quindi roseo per la pallavolo a Fano, anche dal punto di vista delle strutture sportive: "Certamente – conclude Cennerilli – dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver adeguato in poco tempo il Palas Allende così da permetterci di giocare e consolidarci in questa categoria. E’ pur vero che fare il salto di qualità vuol dire dotarsi di una struttura nuova e più capiente". Il campionato comunque prosegue per i biancorossi. Domenica 9 marzo il team di coach Mastrangelo sarà di scena a Siena alle ore 17,30. Sarà una partita che dal punto di vista della classifica non conta nulla, vista la salvezza ormai conquistata, ma sicuramente la formazione fanese vorrà onorare come si vede questa importante permanenza in una categoria per nulla facile. E’ stata una stagione di alto livello.

b. t.