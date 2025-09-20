La Lega ha ufficializzato i primi quattro turni. Lube, di lunedì il debutto in campionato

La comunicazione ufficiale da parte della Lega Pallavolo Serie A è arrivata ieri ed ha confermato quello che avevamo scritto già lo scorso 3 settembre. La SuperLega 2025-2026 inizierà lunedì 20 ottobre, avvio dunque posticipato di 24 ore (48 per quattro compagini) rispetto al calendario originale pubblicato a luglio. Pertanto l’81° campionato di A1 di pallavolo maschile per la Lube scatterà alle 20.30 e di lunedì all’Eurosuole Forum contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Non il massimo per quello che sarà il terzo atto del derby e della festa del volley marchigiano dopo i due precedenti dello scorso campionato vinti da Civitanova: 0-3 all’andata in trasferta e 3-0 al ritorno in casa. Speriamo che questo slittamento ad una serata "feriale" non tenga lontano i tanti appassionati dislocati sul territorio. Per la cronaca la primissima sfida sarà alle 20 tra Milano e Modena. Servirà invece aspettare la sera di martedì 21 ottobre per vedere all’opera i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, impegnati sul taraflex di Cisterna Volley. Alla stessa ora, le 20.30, Mint Vero Volley Monza contro Sir Susa Scai Perugia. L’esordio stagionale avrà questa forma atipica a causa del periodo forzato di riposo imposto della Federazione Internazionale (FIVB) agli atleti impegnati nei Campionati del Mondo, attualmente in svolgimento nelle Filippine. La Lega Pallavolo Serie A ieri inoltre ha stabilito date e orari delle prime quattro giornate di andata di regular season. O meglio di quasi tutti gli incroci, perché ad esempio il secondo turno della Lube non ha ancora un orario ufficiale e non è certo una partita di poco conto dato che la prima trasferta dei vice campioni d’Italia sarà a Perugia contro i neocampioni d’Europa. In campo domenica 26 ottobre. La terza giornata riserverà ai ragazzi di coach Medei un’altra partitissima perché ospiteranno Trento. Appuntamento mercoledì 29 ottobre alle 20.30 con diretta su Rai Sport. Sarà il primo di cinque turni infrasettimanali della prossima SuperLega. La prima fatica domenicale casalinga dei vincitori dell’ultima Coppa Italia andrà in scena il 2 novembre, alle 18 contro Cisterna Volley per il quarto atto della stagione regolare. Va inoltre ricordato che tutte le partite di SuperLega saranno trasmesse da VBTV. Anche Rai Sport continuerà a raccontare il campionato, con la diretta di due gare per turno, garantendo visibilità anche sulla piattaforma RaiPlay. Confermata infine la trasmissione in diretta di due gare per ogni giornata di SuperLega su Dazn, sempre più un punto di riferimento nel mondo della pallavolo dopo un’estate all’insegna delle competizioni internazionali.