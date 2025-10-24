La linea verde sposata dalla Lube. Non è la rosa più giovane di sempre. Ma nel derby visto un sestetto baby

Lube dei giovani, vero, ma Lube un po’ meno giovane rispetto alla scorsa stagione. Ci siamo divertiti a calcolare l’età media della rosa biancorossa conteggiando per annualità (ad esempio Nikolov come classe 2003 anche se compirà gli anni a fine novembre), ebbene il team di coach Medei ha un’età media di 26,3. Abbastanza bassa, però la Cucine Lube Civitanova del 2024-2025 si era attestata a 25,7, il terzo dato più basso da quando il club disputa la massima categoria nazionale. Solo in altre due occasioni la Lube aveva fatto di meglio: era accaduto nella stagione 2005-2006 (proprio quella del primo scudetto, vinto a Pesaro) con 25,4, mentre nel debutto in A1 del 1995-1996 era stata di poco superiore con 25,6.

Giusto ricordare che comunque siamo in linea con il nuovo progetto tecnico basato sul ringiovanimento e la rinuncia a ingaggi faraonici, quando infatti nel 2022 è iniziata la rivoluzione-verde, Civitanova aveva un’età media di 26,2.

Attenzione però. Se si prende in esame unicamente il sestetto, ad esempio quello schierato da Medei lunedì nel derby dell’Eurosuole Forum contro Grottazzolina, la Lube è particolarmente baby, anzi è stata la più baby in assoluto nel turno inaugurale di SuperLega. Sul nuovo taraflex versione parquet, il 6 +1 dei vice campioni d’Italia aveva un’età media di 24,5. D’altra parte nel calcolo complessivo pesano i vecchietti del roster come Podrascanin, classe 1987 e soprattutto Orduna che è del 1983, mentre sul mercato sono arrivati un 2001 come D’heer, un 1993 come Kukartsev e il più “piccolo” del gruppo, il 2007 Duflos-Rossi.

Per la cronaca e per gli amanti dei numeri, tra le quattro formazioni considerate più forti in questa SuperLega, la più giovane a livello di rosa completa è la Rana Verona con 25,2 anni di età media, poi i campioni d’Italia dell’Itas Trentino con 25,4. Perugia, che sarà rivale della Lube domenica sera al PalaBarton, è a 27,7. La più giovane in assoluto è Milano con 23,6 (contro Modena il sestetto base era a 24,8), meglio di Padova che storicamente primeggiava in questa voce. Tornando ad Orduna, il regista lunedì è diventato il quinto atleta di sempre più anziano a giocare una partita di A1. Lo ha fatto a 42 anni e 50 giorni e adesso l’italo-argentino ha nel mirino lo schiacciatore Vujevic che ha disputato l’ultimo incontro a 42 anni e 63 giorni.