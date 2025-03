La Lube a Milano per riscattarsi. Balaso: "Serve più concretezza"

Il giorno della rivincita. Alle 17 la Lube torna in campo per gara2 dei quarti playoff, questa volta all’Allianz Cloud di Milano. Una settimana dopo la sconfitta che ha fatto crollare la roccaforte Eurosuole Forum per la prima volta in stagione e soprattutto indirizzato la serie nella direzione opposta, i biancorossi devono cercare di ristabilire la parità. Perdere di nuovo oggi significherebbe trovarsi spalle al muro in vista del terzo atto tra una settimana, invece piazzare il blitz darebbe un vantaggio quantomeno psicologico considerando che poi il team di Medei avrebbe 2 match su tre in casa. Milano giunge a gara2 più riposata mentre la Lube mercoledì ha giocato in Polonia l’andata della semifinale di Challenge Cup. La stanchezza può essere uno svantaggio? Di sicuro il secondo stop consecutivo mette un po’ sotto pressione gli atleti di Civitanova ma fungerà anche da grande spinta motivazionale. Sotto i riflettori in particolare Loeppky. Lo schiacciatore è entrato in una fase assai negativa, 0/7 in attacco una settimana fa e un sacco di ricezioni sbagliate mercoledì. In entrambe le partite il canadese è stato sostituito praticamente dopo un set, Medei gli ridarà fiducia o punterà su Nikolov titolare? Partita speciale per Balaso che taglierà il traguardo delle 400 gare di SuperLega. Il capitano suona la carica: "Giocheremo in casa loro, su un campo che non è mai stato semplice per noi. Memori di quanto accaduto nelle ultime due partite dovremo essere più concreti e bravi a sfruttare le occasioni della sfida. Sarà decisivo rimanere lucidi nelle giocate semplici delle fasi clou. Non possiamo più permetterci leggerezze, la cattiveria agonistica è un elemento cruciale per prevalere in questo tipo di match". Dall’altra parte coach Piazza si affiderà a Reggers (secondo bomber della regular season dietro Keita) autore di 26 punti col 59% domenica e attenzione ai muri e al servizio di Caneschi. Curiosità per la prova di Kaziyski, in panchina dal terzo set in gara1 e ben sostituito dal giapponese Otsuka che non ha patito l’emozione del debutto in post season. Civitanova non vince a Milano dai playoff del 2023 e nelle ultime due trasferte non ha raccolto neanche un set, per riuscire nell’impresa-rivincita sarà accompagnata da una settantina di tifosi.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Reggers; schiacciatori Louati e Kazyiski; centrali Caneschi e Schnitzer; libero Catania. A disposizione Zonta, Barotto, Gardini, Otskua, Larizza, Piano, Staforini. All. Piazza Cucine.

Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Chinenyeze e Podrascanin; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.