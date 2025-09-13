La Lube cala il settebello per il Mondiale. Sciolti i dubbi: all’ultimo c’è anche Gargiulo

Quando la metà è tutto e vale…un mondo. Il protrarsi della decisione e quindi dell’attesa fino all’ultimo lasciava ottimi presagi e in effetti l’auspicata convocazione di Gargiulo è arrivata. Al fotofinish. Ieri mattina il ct della Nazionale di pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, ha indicato i 14 giocatori che da domani alle 15.30 contro l’Algeria rappresenteranno l’Italia ai Mondiali nelle Filippine (iniziati ieri, secco 3-0 della Tunisia sui padroni di casa) e tra i 4 centrali c’è Gargiulo. Fuori invece Sanguinetti. Dopo l’infortunio in allenamento qualche settimana fa, "Gargio" fa aveva rischiato di trovarsi fuori dalla spedizione mondiale, a premiarlo (oltre alle brillanti prove fatte in precedenza) la sua tenacia e un recupero lampo. Sarà dunque la prima volta per il centrale, del resto il giovane atleta della Lube, parliamo di un classe ’99, aveva esordito in maglia azzurra giusto lo scorso giugno con la Vnl. Abbiamo usato la parola metà e non a caso. Sommando infatti tutti gli atleti che disputeranno l’importante rassegna iridata, la Lube ne può annoverare ben 7. Esattamente la metà di quanti ne ha nella rosa ufficiale per la prossima stagione. Con l’Italia oltre a Giovanni Maria Gargiulo, vi sono Fabio Balaso e Mattia Bottolo. Nessuna sorpresa qui, entrambi erano nel gruppo già nel 2022 quando l’Italia ha trionfato in Polonia. Il libero è da anni titolarissimo e stella, mentre Bottolo dopo l’ultima annata a Civitanova stava insidiando Lavia per il posto da titolare al fianco del fenomenale Michieletto. L’infortunio occorso a Lavia ha aperto a Mattia le porte del sestetto. Ai tre azzurri il club vice campione d’Italia può aggiungere 4 stranieri: l’opposto Pablo Kukartsev che sarà martello dell’Argentina e arriva nelle Filippine dopo aver impressionato al "Memorial Wagner"; il centrale Wout D’heer, altra new entry, pronto per murare con il suo Belgio e dare del filo da torcere agli azzurri nel girone; lo schiacciatore Alex Nikolov, sempre più leader della Bulgaria nonostante la giovane età; l’altro schiacciatore Poriya Hossein Khanzadeh, il cecchino del servizio, non a caso tra i top in battuta anche nell’ultima Vnl. Per la cronaca, nella precedente edizione dei Mondiali, nel 2022, la Lube aveva avuto ugualmente 7 tesserati protagonisti. Erano stati Balaso, Bottolo e Anzani per l’Italia, De Cecco per l’Argentina, Chinenyeze per la Francia, Nikolov per la Bulgaria e Yant per Cuba. Nel 2018 solo 3 invece: Juantorena e Cester come azzurri e Bruno per il Brasile.

Ecco l’elenco dei 14 giocatori scelti da De Giorgi per i Mondiali, con l’obiettivo di difendere il trono di campioni in carica e magari sognare il bis. Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli; centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo; schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani; opposti Kamil Rychlicki, Yuri Romanò; liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.