La Lube domina l'Itas Trentino in gara2, serie Scudetto in equilibrio

La Lube si è… cucinata l’Itas Trentino in gara2. Tutto esaurito di fatto per la terza volta in stagione, due contro Perugia tra campionato e gara2, l’Eurosuole Forum si è trasformato in una sauna e al suo interno i dolomitici si sono sciolti come neve al sole. La serie di finale Scudetto è tornata in equilibrio e domani gara3 a Trento (diretta su Rai2 alle 15.20) la spariglierà nuovamente, forse in modo decisivo: la Lube replicherà anche in trasferta l’ottima prova di giovedì o l’Itas tornerà quella del primo atto? Intanto nella giornata della Festa dei lavoratori, i giovani di Medei hanno fatto un ottimo lavoro, "una Lube molto determinata e brava dal punto di vista agonistico" ha dichiarato il coach, ribaltando nel risultato e nella prestazione quanto si era visto a Trento. In gara1 la Lube era stata sotto dalla metà in poi di ogni parziale, giovedì invece a parte il 18-20 del primo set è stata sempre avanti. In primis grazie al servizio. Lo sapevamo e lo sapevano tutti che in casa la Lube avrebbe battuto meglio, ma grazie allo scatenato Bottolo (che ha riscattato alla grande l’opaca gara1) ha subito prodotto 5 dei 10 ace finali e Mattia 4 dei 6 personali. L’Mvp a fine gara ha usato poche parole: "Eravamo molto concentrati e determinati, questo ha fatto la differenza perché ci ha consentito di giocare come sappiamo, soprattutto al servizio. Ogni partita di questo playoff è una storia a sé, per fare bene serve tanta pazienza". La palma di migliore in campo peraltro poteva andare anche a capitan Balaso, che ha regalato uno-due punti a set e bravissimo è stato infine Boninfante (autore di un punto in tuffo stile portiere nel 3° set). Mentre Lagumdzija ha steccato, 2/9, ok Nikolov che ha fatto 12/22 in attacco mettendo giù palloni importanti contro muro a 3 ed ha ricevuto senza commettere sbavature.

Alex a fine gara ci ha detto "Abbiamo disputato una bellissima partita, si sentiva una grande energia in campo come sugli spalti. Abbiamo combattuto per una vittoria meritata. Adesso testa a gara3, dovremo per forza riuscire a giocare su questi livelli anche fuori casa per portare la serie dalla nostra parte". Gara2 si è dunque confermata tabù per Trento, mai vittoriosa nel secondo round di una finale in ben 7 occasioni. Il 3-0 è più merito di una Lube che continua a stupire, pur contro rivali che dovrebbero essere più forti, piuttosto che demerito dell’Itas. Tuttavia Trento ha giocato malino. Specie in ricezione dove è completamente mancato l’equilibratore Lavia (5 ace su di lui). Senza Rychlicki ha avuto un buon Garcia, mentre Michieletto è sembrato soffrire il caldo del palas, boccheggiando. L’asso gialloblu e azzurro ha fatto appena 11 punti con 4 errori e mai ha messo giù i palloni che scottavano.