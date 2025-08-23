La Lube ha iniziato la preparazione: "Ma ora non affrettiamo i tempi"

Al secondo giorno di ritiro c’è già stata la prima gitarella per la Lube. Fatta ieri mattina al vicino campo sportivo di Santa Maria Apparente e ciò significa una cosa sola: lavoro atletico, sciogliere i muscoli e correre per fare fiato. Poi nel pomeriggio i ragazzi di coach Medei hanno lavorato all’interno dell’Eurosuole Forum, hanno utilizzato anche il pallone ma naturalmente senza saltare. È ancora presto e non si possono/devono correre rischi. Tutti assieme 6 dei 7 atleti biancorossi presenti, non Podrascanin che invece sta svolgendo un ritiro differenziato poiché reduce da un intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale e di pulizia del ginocchio sinistro. Un’operazioncina che è stata "nascosta" da giocatore e club.

In queste giornate di fine agosto il sergente di ferro è Max Merazzi, l’ormai storico preparatore atletico, dato che è arrivato nel 2011 e da allora è sempre stato l’apprezzato custode dei muscoli in casa Lube. "Abbiamo rotto il ghiaccio con la preparazione fisica – afferma Merazzi al via della sua 15ª stagione in biancorosso – e ci aspettano sedute a bassa intensità con il pallone. Non c’è motivo di affrettare i tempi e adottare un approccio aggressivo avendo a disposizione ben due mesi di preseason. In questi primi dieci giorni effettueremo allenamenti costanti ma soft. La fase dei carichi di lavoro intensi inizierà a settembre".

Cosa cambierà per i giocatori che arriveranno dopo i Mondiali? In pratica non faranno la preparazione… "Nelle mie previsioni il roster sarà al completo in palestra intorno al 5 o 6 ottobre. L’obiettivo è raggiungere un equilibrio per avere alla vigilia del torneo un gruppo di 14 elementi in grado di lavorare insieme, con un livello simile di forma. Tutti dovranno essere pronti a un rush finale molto intenso di 15 giorni prima del via alla SuperLega perché poi si comincerà a giocare".

In attesa del duro rush finale, quale è la condizione attuale dei presenti? "Partendo dagli estremi, in termini di età posso dire che il veterano Orduna, grazie al padel e ad allenamenti individuali con i pesi, ha mantenuto un fisico da ragazzino confermando l’approccio professionale. D’altronde se a 42 anni gioca a questi livelli significa che sa prendersi cura del corpo, il suo strumento di lavoro. I due più giovani, Noa Duflos-Rossi e Tenorio, hanno un’ottima base di partenza. Vista l’età il loro fisico non è ancora definitivamente strutturato, ma in continua evoluzione".