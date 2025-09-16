La Lube in Champions League. Il debutto in casa con Montpellier

Ufficiali le date degli incontri della Lube nella prossima Champions League. Il club biancorosso tornerà nella più importante competizione europea dopo un anno di assenza ed è stato inserito nel girone E. Come avversarie avrà i polacchi del PGE Projekt Warszawa, team di valore, i belgi semisconosciuti del Volley Haasrode Leuven e la formazione transalpina del Montpellier HSC VB. I francesi sono stati introdotti in Champions come wild card, così come successo per Halkbank Ankara e Asseco Resovia. Il collettivo di coach Medei esordirà proprio contro i "cugini", debutto martedì 9 dicembre all’Eurosuole Forum con fischio d’inizio alle 20.30. L’altra partita del gruppo, tra Varsavia e Leuven si giocherà 24 ore dopo. Per la prima trasferta bisognerà attendere un mese e quindi il 2026. I biancorossi andranno in Belgio e affronteranno i padroni di casa del Volley Haasrode Leuven il 7 gennaio alle 20.30. Stesso orario e giorno di Montpellier-Varsavia. Martedì 20 alle ore 20 Montpellier contro Haasrode Leuven, il giorno dopo e alle 20.30 Varsavia-Civitanova, sicuramente la gara più dura della prima fase. Meno di una settimana dopo, martedì 27 alle 20.30 riflettori accesi all’Eurosuole Forum per ricevere il Leuven, 24 ore più tardi in campo Varsavia e Montpellier. Il 10 febbraio penultimo turno con la trasferta in Francia, ore 20, mentre il giorno seguente si affronteranno in Belgio le altre del girone. Infine mercoledì 18 la Lube anticiperà con l’insolito orario delle 18.30 per chiudere contro Varsavia, mentre Haasrode Leuven- Montpellier si giocherà alle 20.30. Vedremo se servirà la contemporaneità.

Nel frattempo è iniziata la quarta settimana di ritiro pre-campionato e, dopo una doppia seduta in programma domani, mercoledì i vice campioni d’Italia apriranno i test pre SuperLega ospitando alle 17 i campioni d’Europa di Perugia. Un allenamento congiunto a porte aperte (ingresso libero) per rompere il ghiaccio tra squadre dimezzate dalle convocazioni al Mondiale, ma anche primo duello dopo la semifinale degli ultimi playoff con la clamorosa rimonta biancorossa. Nonché, nell’immaginario collettivo, una ghiotta anteprima delle sfide che animeranno il prossimo campionato. Gli uomini di Giampaolo Medei spingeranno sull’acceleratore anche giovedì, con una doppia seduta, e nella mattinata di venerdì. Poi tutta la squadra potrà beneficiare di un weekend lungo rigenerante prima di tornare al lavoro all’Eurosuole Forum lunedì.