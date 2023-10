La Lube insegue la vittoria a Padova. I biancorossi a caccia del riscatto. Si spera di vedere il vero Lagumdzija

Prima trasferta di SuperLega oggi per la Lube, impegnata nell’inusuale orario delle 15 alla Kioene Arena contro Pallavolo Padova. Di fronte due squadre reduci da sconfitte per 3-0 nel turno inaugurale, con Civitanova chiaramente favorita su una compagine che lotterà per restare in A1. I biancorossi devono riscattare lo stop interno contro Monza e arrivare così nel modo migliore alla semifinale di Supercoppa che si disputerà subito questo martedì alle 20.30, a Biella, contro Piacenza. Gli emiliani sono proprio il team che ha steso Padova al debutto, lasciandola a 56 punti fatti in appena 80’ di gioco. A Piacenza il giovane gruppo (uno dei più baby della SuperLega e di certo il più giovane nella storia del club) del confermato coach Jacopo Cuttini ha pagato la domenica storta al servizio, specie del pericoloso Cardenas, autore di 5 errori su 8 battute senza nemmeno un ace. Inoltre i muri sono stati appena 3, nessun’altra squadra ne ha fatti meno. Una formazione ancora da plasmare perché in estate è assai cambiata, molti i nuovi acquisti, a iniziare dallo schiacciatore cubano Cardenas, l’opposto ex Lube Garcia, il centrale Plak e il palleggiatore Falaschi anche lui con trascorsi in biancorosso.

La Lube invece deve anzitutto vincere e inoltre è chiamata a fornire risposte sul piano dell’efficienza in ricezione, tallone d’Achille emerso contro Monza. A livello individuale riflettori su Lagumdzija che ha un po’ steccato all’esordio. Vedremo se Anzani avrà minuti e se Yant giocherà di più, ma l’impressione è che Gianlorenzo Blengini ripartirà con lo stesso sestetto schierato domenica all’Eurosuole Forum. A sostenere i vice campioni d’Italia arriverà un pullman di supporter. Dopo il fischio d’inizio, alla Kioene Arena e sugli altri campi sarà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Giuseppe Brusi, uno dei padri fondatori della pallavolo moderna e storico dirigente romagnolo.

Le probabili formazioni

Pallavolo Padova: palleggiatore Falaschi; opposto Garcia Fernandez; schiacciatori Gardini e Cardenas; centrali Plak e Truocchio; libero Zenger. A disposizione Zoppellari, Guzzo, Desmet, Porro, Taniguchi, Crosato, Fusaro. All. Cuttini.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Diamantini e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Anzani, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa