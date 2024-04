La Lube rimedia una figuraccia. Vittoria in scioltezza per Padova

Pallavolo Padova

3

Cucine Lube Civitanova

0

PALLAVOLO : Gardini 6, Stefani 7, Falaschi, Bergamasco ne, Zoppellari, Plak ne, Guzzo 1, Zenger (L), Desmet 15, Porro 10, Truocchio 10, Taniguchi (L) ne, Crosato 8, Fusaro ne. All. Cuttini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 7, Anzani 2, Lagumdzija 12, Nikolov 6, Chinenyeze 3, De Cecco 4, Thelle, Motzo ne, Bisotto (L), Balaso (L), Zaytsev, Diamantini 1, Yant 11. All. Blengini.

Arbitri: Santoro, Cavalieri.

Parziali: 25-18, 25-21, 25-23.

Note: Padova: battute sbagliate 12, ace 6, muri 7, attacco 57%, ricezione 44% (24% perfette). Civitanova: battute sbagliate 10, ace 8, muri 3, attacco 39%, ricezione 54% (34% perfette). Spettatori: 1.421.

Una Lube Civitanova irriconoscibile viene travolta per 3-0 da Padova alla “Kioene Arena” nella seconda giornata dei playoff 5° posto. Un brutto passo indietro per la squadra di Blengini che ora dovrà reagire nel doppio impegno casalingo con Verona e Cisterna.

La cronaca. In avvio i cucinieri scendono in campo con De Cecco e Lagumdzija come opposto, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Bottolo in banda e Balaso e Bisotto ad alternarsi come libero. Nel primo set Padova parte subito forte con Desmet (9-5), mentre la Lube fatica a trovare le giuste distanze in campo: i biancorossi tornano fino al -2, ma il muro di Padova fa la differenza e scava il solco decisivo. Blengini prova a cambiare qualcosa inserendo Yant per Nikolov sul 15-8, ma la forbice continua ad allargarsi. Lagumdzija e 2 ace di De Cecco sembrano suonare la carica per i cucinieri, ma sul più bello arriva un’altra spallata dei padroni di casa: Crosato piazza l’ace che ridà fiducia alla Kioene che con Stefani chiudono il parziale sul 25-18.

Nel secondo set la Lube entra in campo con il 6+1 iniziale e prova ad alzare l’intensità al servizio per dare la scossa. Padova, però, gioca in totale fiducia e con Porro mette a ferro e fuoco la difesa dei cucinieri. Civitanova reagisce e mette la testa avanti con De Cecco sull’8-11, ma ancora Porro ritrova la parità a quota 14-14. Il punto a punto prosegue, con Padova che torna avanti con un ace fortunoso di Desmet (19-18). Blengini si gioca la carta Zaytsev, ma i troppi errori delle Lube risultano fatali: Crosato non sbaglia e consegna anche il secondo parziale ai padroni di casa (25-21).

La Lube appare smarrita ed anche nel terzo set l’inizio è da incubo scivolando subito sul 9-3. Yant cerca di scuotere i compagni al servizio (4 ace), ma i soliti errori di Civitanova consentono a Padova di mantenere il pallino del gioco. Blengini rimette in campo Zaytsev e la Lube appare più concreta, trovando lo strappo che vale l’11-15 con il mani out di Lagumdzija. La Kioene risale con il turno di battuta di Truocchio impattando a quota 15 per poi mettere la testa avanti sul 18-17. La Lube molla il colpo e Padova allunga: Nikolov annulla il match point sul 24-22, Yant piazza l’ace ma Stefani chiude i conti sul 25-23 che regala il successo ai padroni di casa.