La Lube sfida Perugia per la finale Scudetto, Zaytsev in finale con il Galatasaray

La Lube sogna di pareggiare la serie e rinviare o cancellare il ritorno in finale Scudetto di Perugia, in Turchia intanto in finale ci va Ivan Zaytsev. Il suo Galatasaray ha battuto nella semifinale l’altra squadra di Istanbul, il Fenerbahce Medicana: 3-0 in casa e 1-3 in trasferta. Nel secondo incontro trascinante Patry con 27 punti, ma anche lo "zar" ha giocato bene mettendo a terra 15 palloni con il 48% (più due muri e due ace). Il Galatasaray andrà a caccia del titolo contro lo Ziraat di Ankara che è campione in carica. Per la cronaca il "Gala" non trionfa da 36 anni. La finale inizierà a fine aprile e si giocherà al meglio delle cinque partite.

Sempre in Turchia un altro ex Lube, Yoandy Leal, si è reso protagonista di un episodio singolare. Nel match tra il suo Halkbank Ankara e lo Spor Toto Ankara, avversario che Civitanova ha fatto fuori nella semifinale di Challenge Cup, lo schiacciatore è stato espulso ed ha protestato a lungo. Così a lungo e platealmente da applaudire sarcasticamente l’arbitro prima e poi avvicinarsi al fischietto riuscendo a sottrargli pure i cartellini di mano.

an. sc.