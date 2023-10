La Lube sfila in passerella. La presidentessa Simona Sileoni:: "I successi non sono frutto del caso»

Insolitamente in ritardo, allestito non prima bensì il giorno dopo l’esordio in campionato, la Lube 2023-2024 ha appena avuto il suo vernissage ufficiale. È avvenuto lunedì sera quasi a conclusione del meeting aziendale, evento che ha portato migliaia di dipendenti (anche fornitori, titolari di store….) al FermoForum. I lavori sono iniziati già in mattinata, poi la convention è proseguita nobilitata dal discorso coinvolgente di Fabio Giulianelli, amministratore delegato del Gruppo Lube. Quindi in serata ecco la sfilata dei vice campioni d’Italia, acclamati dai presenti. Un clima di festa assolutamente non intaccato dal ko 0-3 subito alla prima uscita di SuperLega domenica contro Monza. Sul palcoscenico uno ad uno sono stati chiamati dal conduttore Marco Moscatelli tutti gli atleti e coach Blengini. Ad aprire il momento però la presidentessa Simona Sileoni che ha dato seguito allo slogan-filo conduttore della giornata "Essere Lube significa continuare a lavorare per migliorarsi". Concetto ripreso da Moscatelli che ha saputo impartire il giusto ritmo alla parata introducendo con la presidentessa l’esigenza di alzare l’asticella di un centimetro. "Va inteso – ha spiegato la Sileoni – come lo step in più da affrontare nelle nuove stagioni. Ogni anno bisogna cercare di alzare il livello di impegno e capacità rispetto al precedente. Il successo non è frutto del caso, ma del lavoro e delle azioni. Ogni sconfitta deve essere occasione di rinascita".

Dopo la passerella degli atleti, Blengini ha parlato del centimetro in più come dell’approccio mentale di chi vive "la vittoria come un nuovo punto di partenza, senza sentirsi appagato per aver raggiunto un traguardo". E di certo la sua Lube, reduce dalla finale Scudetto persa abdicando dopo quattro anni, non sarà appagata, anzi avrà grandissima voglia di rivalsa. La frase sull’asticella non era stata casuale, perché sul palco è salita anche un’altra stella dello sport come il campione olimpico e mondiale nel salto in alto, l’anconetano Gianmarco Tamberi. Quindi i fuochi d’artificio "artistici" con lo show del comico Giorgio Panariello e infine il concerto di Max Pezzali.

Andrea Scoppa