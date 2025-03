La Megabox chiama il grande pubblico. Angeli: "I playoff alla VitriFrigoArena"

Nel primo turno dei playoff la Megabox incontrerà Milano che in campionato ha affrontato alla pari e perdendo ogni volta al quinto set. Il ritorno alla Vitrifrigo Arena domenica 16 marzo. Nell’ultima giornata della regular season Vallefoglia ha vinto contro Cuneo, conquistando la settima posizione della griglia scudetto.

Si evita così di incrociare l’imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano. Sulla base della classifica finale, le tigri quindi affronteranno la seconda classificata, ovvero la Numia Vero Volley, squadra che annovera quattro delle componenti del sestetto della nazionale italiana campionessa olimpica: Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla e la capitana Anna Danesi. "Va dato grande merito – dice coach Pistola – alla squadra: è stata una stagione ad handicap, abbiamo perso due giocatrici prima di partire e poi un cambio importante come Storck, ma il gruppo ha superato tutte le difficoltà raggiungendo un obiettivo migliorativo rispetto all’anno scorso, con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Con Cuneo siamo stati un po’ meno brillanti, accusando un po’ di fatica soprattutto in attacco, ma anche stavolta le ragazze sono state brave a restare sempre in partita. Questa sofferenza è un valore che ci portiamo con noi nei play-off".

Gara uno dei Quarti di finale dei Play-off scudetto tra Numia Milano e Megabox Ondulati del Savio si giocherà domenica 9 marzo alle 17 all’Allianz Cloud di Milano. Gara due è in programma la domenica successiva a Pesaro in una cornice d’eccezione: la Vitrifrigo Arena. La scelta del grande palcoscenico di via Gagarin è dovuta al fatto che la società vuole coinvolgere tutta la città, invitandola a tifare capitan Cambi e compagne. Perché è vero che la squadra del presidente Ivano Angeli se la dovrà vedere con una corazzata, ma il risultato è comunque aperto. La palleggiatrice biancoverde Rada Perovic, premiata quale Mvp contro Cuneo ha detto: "Sono molto felice per questa vittoria, venivamo da un periodo duro con una serie di sconfitte e questo successo ci fa arrivare ai play-off con molta bella energia e anche una bella pallavolo. Con Milano proveremo a dare il massimo, abbiamo giocato due buone partite durante la stagione e non si sa mai cosa può succedere". Il club biancoverde ha annunciato che non tornerà sul mercato in vista della rumba playoff, confermando così la fiducia in blocco al gruppo. Intanto Alice Degradi saluta. La campionessa cambierà maglia. L’attaccante che si era infortunata alla vigilia delle Olimpiadi, da ieri non è più una giocatrice biancoverde.

Beatrice Terenzi