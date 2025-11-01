La Megabox incrocia Chieri, una delle big. Pistola: "Squadra tosta con innesti mirati"

Affrontare una delle big del campionato non sarà semplice, ma la Megabox vuole continuare a correre. Domani alle 17 a Campanara arriva la Reale Mutua Fenera Chieri, squadra che da anni è la migliore alle spalle delle quattro regine del campionato. Le tigri sono tornate alla vittoria superando di slancio il Volley Bergamo e riportandosi nella seconda fascia della classifica. Chieri è quinta a 11 punti ex-aequo con la sorprendente Cuneo, due lunghezze al di sopra della Megabox. Domenica scorsa le piemontesi hanno giocato una bellissima partita sul campo delle campionesse della Imoco Conegliano, vincendo il primo set e andando ad un passo dal portare la partita al tie-break.

"Chieri quest’anno è una squadra molto forte – avvisa coach Andrea Pistola – ha fatto degli innesti importanti e si è rinforzata notevolmente rispetto all’anno scorso. Lo dimostrano i risultati che sta facendo, anche con Conegliano ha giocato una partita molto combattuta. Sarà un avversario tosto".

L’ultima partita della scorsa stagione con Chieri garantì alle tigri il più importante traguardo della loro storia: la vittoria nella finale per la qualificazione alla Challenge Cup, che la squadra di Andrea Pistola conquistò in trasferta su uno dei campi più difficili della serie A. Chieri è la Conegliano dei comuni mortali: da anni, alle spalle delle big, c’è la squadra piemontese. Quest’anno c’è un nuovo allenatore, Nicola Negro, esperienze di successo in Polonia e Brasile, un anno anche a Conegliano. La squadra è sempre di alta qualità: al palleggio ci sono la confermata olandese Sarah Van Aalen e la croata Karla Antunovic, dal Palmberg Schwerin (Germania). Gli opposti sono l’interessantissima ungherese Anett Németh, alla terza stagione in Italia dopo Pinerolo e Perugia, e l’altra olandese Elles Dambrink, anche lei proveniente dallo Schwerin. I posti 4 sono la azzurra campionessa del mondo Stella Nervini, la forte svizzera ex-Busto Arsizio Laura Kunzler, l’esperta Silvia Lotti, alle sue spalle tanta A2 di buon livello, la giovane francese Halimatou Bah e la ex Megabox Alice Degradi, in via di recupero dall’ennesimo infortunio al ginocchio. Al centro, la confermata Anna Gray, campionessa del mondo con la nazionale, in coppia con la tedesca ex-Perugia Anastasia Cekulaev, prospetto di luminoso futuro. Al loro fianco l’esperta Sara Alberti, l’altra confermata del reparto, e la giovane ex-A2 Sofia Ferrarini. I liberi sono la colonna Ilaria Spirito e la giovanissima Carola Bonafede, figlia dell’ex allenatore delle tigri Fabio.

b.t.