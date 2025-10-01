La Megabox prepara una stagione solare

Il Teatro Giovanni Santi di Vallefoglia una cornice adatta per presentare una squadra che promette spettacolo. Ieri pomeriggio la Megabox è stata applaudita dal suo pubblico in vista dell’inizio del campionato di lunedì 6 ottobre a Perugia. Una degna location per una realtà che ogni anno cresce di più. Sarà una stagione densa, arricchita dal doppio impegno di campionato e coppa europea, la Challeger Cup. "Ci stiamo allenando bene – spiega coach Andrea Pistola – le ragazze ci mettono l’impegno, si sta creando una bella amalgama anche a livello interpersonale. Ma sarà il campo a dirci a che punto siamo. Le sensazioni intano sono buone". Vallefoglia nell’ultimo test prima del debutto della regular season ha battuto il San Giovanni in Marignano: "Abbiamo giocato una discreta partita – continua il tecnico biancoverde –, ho visto dei miglioramenti, posso ritenermi soddisfatto". Sulla stagione che verrà: "Puntiamo ad alzare l’asticella ogni anno di più. Certamente nel mirino ci sono i playoff. Quest’anno abbiamo anche la partecipazione in Europa, per la prima volta nella storia del club. Per affrontare questa stagione importante abbiamo allestito una rosa lunga, in modo tale che ogni ruolo sia coperto e ci sia anche una preziosa alternanza". Sulla risposta di Pesaro: "Mi auguro una interessante cornice di pubblico, speriamo di offrire il giusto spettacolo e di avere una continua partecipazione non solo dalla città, ma anche da tutta la regione. Abbiamo infatti sostenitori che vengono da tutto il territorio".

La capitana Sonia Candi: "Siamo cariche dopo una buona preparazione. L’inserimento delle nuove giocatrici sta avvenendo benissimo". Anche il presidente Ivano Angeli è entusiasta delle sue ragazze: "Il torneo giocato al PalaMegabox ha evidenziato che la squadra c’è, gioca bene e offre una bella pallavolo. Il pubblico presente era contento. Sono fiducioso. C’è tanta aspettativa anche per il debutto in Europa, sarà una bella avventura, dove vogliamo ben figurare". Dopo le medaglie d’oro mondiali dell’Italvolley femminile e maschile, il movimento sta crescendo e i tesserati aumentano. Tra le azzurre salite sul tetto del mondo anche due giocatrici di Vallefoglia Giovannini e Omoruyi. "La pallavolo italiana è in un ottimo momento – conferma Angeli – e sta facendo bene a tutto il volley". Presente anche il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e il presidente del consiglio comunale di Pesaro Enzo Belloni.

Beatrice Terenzi