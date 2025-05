La Nazionale femminile italiana torna a Modena per l'AIA Aequilirium Women Elite Cup

La Nazionale femminile italiana torna a giocare a Modena dopo ben ventotto anni, e lo fa con la medaglia d’oro di campione Olimpica al collo, e curiosamente ancora con Julio Velasco in panchina, allora come adesso: l’occasione è questo interessante AIA Aequilirium Women Elite Cup, che la Federazione, e lo sponsor canonico delle azzurre, ha deciso di giocare al PalaPanini, dove per una settimana Velasco ha anche potuto lavorare in prospettiva degli impegni futuri.

Trofeo. Sono quattro le Nazionale impegnate da oggi a domenica pomeriggio, con le azzurre che se la dovranno vedere con l’Olanda questa sera alle 20, con la Turchia domani allo stesso orario, per poi concludere la domenica pomeriggio alle 17 proprio contro la Germania, avversaria a Modena 28 anni fa, ed anche più recentemente con i due test match giocati a Novara e Milano, conclusisi con una vittoria per parte. Ovviamente in programma anche le altre sfide, che si giocheranno sempre prima dell’Italia, oggi alle 16.30 Germania-Turchia, domani allo stesso orario Olanda-Germania, e domenica alle 14 Turchia-Olanda.

Nazionali. Essendo all’inizio della preparazione, ed in vista dei prossimi appuntamenti che tutte e quattro le Nazionali dovranno affrontare, per la Volley Nation League, in programma tra giugno e luglio, e per i Mondiali in programma in Thailandia a cavallo di agosto e settembre, tutte le squadre presentano formazioni ’sperimentali’, se non proprio la squadra ’B’ come pare sia quella di Turchia, che comunque avrà Daniele Santarelli in panchina. La Germania, ha più o meno la stessa nazionale già affrontata due settimane fa, con Vital Heynen in panchina, e le Orange si presentano con una buona squadra, allenata da Felix Koslowski, in Italia una quindicina di anni fa.

Italia. La Nazionale di Velasco presenta un sacco di interessanti nuovi prospetti, ed un paio di campionesse olimpiche in carica, la schiacciatrice "modenese" Gaia Giovannini, e la palleggiatrice Carlotta Cambi, a cui Velasco ha aggiunto Boldini, Degradi, Fersino, Frosini, Gray, Moro, Munarini, Nwakalor, Nardo, Nervini, Omoruyi, Sartori e Malual Adhuoljok John Majak, che i tifosi sassolesi ricorderanno con la maglia delle Green Warriors Sassuolo nella stagione 2019/20, chiusasi bruscamente a Febbraio 2020 per il Covid, con la giocatrice tra le top scorer del campionato.

Biglietti. Buona la risposta degli appassionati, nella prevendita dell’evento, ma c’è ancora tempo per i biglietti, che daranno accesso a due partite per giornata di gara, o alla biglietteria del PalaPanini già da questa mattina, o direttamente su Ticketone.