La nuova Uyba tra veterane e giovani talenti: "Mix ideale per una stagione interessante"

Dalla giornata riservata a partner commerciali e a sponsor ne esce una Uyba targata Eurotek Laica e spunta dal mazzo coach Luciano Pedullà per coordinare il settore giovanile. La notizia più attesa è arrivata dal presidente del club bustocco, Giuseppe Pirola, che ha ufficializzato la nuova denominazione della squadra per la stagione 2025/2026: Eurotek Laica UYBA nel nome di due partner di primo piano. Soddisfatto della squadra allestita anche l’allenatore Enrico Barbolini, presente insieme alle giocatrici Pelloni, Obossa, Parlangeli, Diouf, Gennari, Battista, Torcolacci e Piva. "Sono molto felice del roster che è stato costruito per la prossima stagione. Abbiamo un gruppo nuovo, composto da giovani talentuose e giocatrici di grande esperienza – analizza il coach –. È un mix ideale per lavorare bene e crescere come squadra. Abbiamo scelto atlete brave tecnicamente, ma soprattutto che abbiano voglia di dimostrare qualcosa, sotto tutti i punti di vista. Anche in questa fase off-season ho apprezzato l’impegno con cui si stanno preparando. Le basi sono ottime per una stagione interessante".

Novità anche per il settore giovanile. Alla guida del nuovo progetto ci sarà Antonio Foti, imprenditore e figura molto nota nell’ambito della formazione sportiva, mentre la direzione tecnica del settore giovanile è stata affidata a Luciano Pedullà, allenatore esperto che non ha bisogno di tante presentazioni avendo allenato, tra le altre, Novara, Pesaro e Chieri in A1 e ha guidato la Nazionale italiana Under 19 e Under 20.

F.D’E.