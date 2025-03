LA PAROLA A DIRLIC. "Vogliamo chiudere da imbattuti in casa»

Contro i cugini fermani neopromossi, la Lube può chiudere la fase regolare di campionato imbattuta come nel 2016/17. Elettrizzante sarebbe un successo per 3-0 o 3-1 perché i biancorossi firmerebbero un’impresa clamorosa, vincere tutte le gare interne da tre punti. Otto anni fa non fu così, la Lube (che chiuse prima) superò gli avversari anche ricorrendo al tie-break.

Alla vigilia del derby con Grottazzolina, parola all’opposto Petar Dirlic: "La trasferta durata sette giorni con tappe a Padova, Trento e Ankara non è stata una passeggiata, ma il terzo posto in campionato e l’accesso alla finale di Challenge Cup hanno consentito di ripresentarci felici alla base! A dir la verità per domani non c’è alcuna pressione perché entrambe le squadre hanno fatto centro, ma per noi sarebbe un vanto chiudere la stagione regolare mantenendo l’imbattibilità casalinga. È difficile spiegare l’alchimia che si viene a creare con i tifosi, a Civitanova i supporter sono sempre numerosi e ci spingono dall’inizio alla fine".

an. sc.