La prima della Megabox è da batticuore. Ungureanu schianta la resistenza di Perugia

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 2 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3 (26-28, 26-24, 25-18, 18-25, 13-15).

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 19, Mazzaro 7, Williams 16, Perinelli 12, Lemmens 8, Ricci 4; Recchia (L), Fiesoli 1, Bartolini 3, Markovic 3, Turlà. N.e. Kump, Passeri. All. Giovi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 4, Omoruyi 10, Butigan 11, Bici 16, Giovannini 15, Candi 10; De Bortoli (L), Stoyanova 1, Feduzzi (L), Lázaro 1, Ungureanu 12, Carletti 2. N.e. Mitkova. All. Pistola.

Arbitri: Verrascina e Zavater.

Note: durata set: 38’, 31’, 28’, 27’, 20’. Tot. 158’.

PERUGIA La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia finisce come ha cominciato, spuntandola al tie-break al termine di una sfida interminabile, giocata con grande cuore e slancio dalle ragazze di Vallefoglia che hanno subito mostrato un grande carattere, nonostante ci siano ancora aspetti da migliorare e meccanismi da perfezionare. Ma del resto siamo appena all’inizio.

Le atlete di coach Pistola si sono aggiudicate il primo set ai vantaggi, dopo una battaglia sottorete fatta di attacchi ficcanti, errori, muri, e perso il secondo in volata, pur avendo condotto 22-20, concedendo forse troppo nella fase saliente del set. Nel terzo set le padrone di casa hanno trovato la quadratura giusta per mettere in difficoltà le biancoverdi, tenute a bada per tutto il set chiuso con pieno merito da Perugia 25-18. Nel quarto set è tornata alla grande la Megabox, che ha condotto dall’inizio alla fine restituendo alle avversarie il 25-18, grazie a intuizioni in attacco e a una discreta difesa che ha consentito di limitare le bocche da fuoco locali. Il tie-break è stato combattutissimo, chiuso dalla ex-Ungureanu dopo che, in ogni caso, la squadra di Andrea Pistola aveva sempre condotto, mostrando doti non solo sul piano tecnico, ma anche temperamentale: non era facile venire a capo di Perugia davanti al proprio pubblico e con la palla che scottava.

Vittoria molto preziosa, anche perché arrivata in rimonta dopo una partita combattutissima. Così alla fine della partita la miglior giocatrice Erbilira Bici: "È stata una partita difficile, è normale che ancora dobbiamo trovare il ritmo giusto, complimenti a Perugia che ha lottato e difeso moltissimo. Noi possiamo fare meglio, in alcuni momenti abbiamo commesso troppi errori, comunque la vittoria è molto importante. Ora torniamo in palestra per cercare di allenarci a fare meno errori". Una analisi che va al di là del successo e che riporta Vallefoglia in palestra a lavorare su aspetti da migliorare anche in vista del’esordio europeo. Ma intanto la prima vittoria è in tasca e questo contava. Chi ben comincia è a metà dell’opera.