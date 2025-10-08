La prima di campionato. Savino, è subito show. Il Bisonte, debutto amaro

Champagne e gazzosa nella prima giornata del campionato di A1 2025-26: la Savino Del Bene Scandicci vince per 3–1 (19-25, 26-24, 15-25, 24-26) sul campo del Monviso (ex Pinerolo), Il Bisonte Firenze perde in casa dal Chieri con lo stesso punteggio (13-25, 15-25, 25-21, 15-25) ma riesce comunque a dare segnali incoraggianti per il futuro. La squadra di Marco Gaspari, vice campione d’Europa, schierata con Ognjenovic e Antropova in diagonale, Skinner e Bosetti in banda, Graziani e Weitzel al centro e Ribechi libero, parte col piede giusto ma trova un avversario che la tiene in corda per quasi due ore di gioco. Il primo set è equilibrato fino al 4-4 poi Scandicci scappa grazie alle schegge di Antropova e al muro di Skinner e si porta a +8 (8-16) con quattro ace consecutivi di Kate che aprono allo 0-1. Monviso reagisce, è testa a testa fino all’11-11 poi prende il comando con i muri di Dodson e gli attacchi di Malual, vola sul 20-16 con due ace di Davyskiba e ha la meglio ai vantaggi: 1-1. La Savino torna in cattedra nel terzo, nel quarto le piemontesi si rifanno sotto, sorpassano sul 14-12 ma le biancoblù non cedono; Graziani piazza il muro del 24-25 e l’ultimo punto è di Antropova, MVP e protagonista assoluta del match, top scorer con 30 punti di cui 6 in battuta. Ottime anche le prove di Skinner (16), e di Weitzel (10 e 4 muri). Pari gli ace (6-6) mentre Scandicci svetta a muro (6-16).

Il Bisonte, con Morello in palleggio, Bukilic opposto, Villani e Knollema in banda, Acciarri e Maleševic al centro e Valoppi libero parte male, nei primi due set la squadra di Federico Chiavegatti è timorosa, si smarrisce dinanzi alle maggiori soluzioni offensive del Chieri, alle bordate delle punte Nemeth, Kunzler e Nervini, e ai muri delle centrali Gray e Cekulaev. Sullo 0-2 le fiorentine finalmente si svegliano, prendono coraggio sorprendendo così le avversarie che pensavano di avere già vinto. Knollema si scatena in attacco (8 palle a terra nel parziale, 14 in tutto) e si irrobustisce pure il muro; due block di fila di Bukilic valgono il 21-17, con la serba che mette giù anche quello del 23-18, poi Villani chiude con l’attacco del 25-21. Il Chieri riparte forte nel quarto (1-4) ma Il Bisonte sembra aver ritrovato sé stesso e impatta con l’ace di Bukilic (7-7). A questo punto, però, torna in campo l’esperienza, le ospiti ripartono e Nervini firma il successo.

Franco Morabito