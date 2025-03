La Sir all’ultima tappa. C’è il primato da difendere

di Alberto AgliettiPERUGIAOggi pomeriggio si conclude la stagione regolare della superlega maschile. La Sir Susa Vim Perugia vuole conservare la testa della classifica che mantiene incessantemente dalla quinta giornata di campionato, ossia dal 27 ottobre scorso, ma si gioca la testa di serie migliore per i play-off scudetto in un appuntamento delicato. A contendere la posta in palio sarà l’ambiziosa Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha deluso in questa stagione ma è agguerrita e lotta per conquistare la quarta posizione. Di certo è questo lo scontro clou nell’ultimo appuntamento della stagione regolare, ma sarà anche la sfida tra Padova e Trento ad avere le attenzioni degli sportivi, con i dolomitici che bramano il sorpasso sotto lo striscione. Per tornare all’incontro che riguarda i block-devils, bisogna evidenziare che i precedenti tra le antagoniste sono quattordici, i perugini hanno trionfato in dodici occasioni. Gli emiliani hanno speso molto e dopo aver rimediato l’ottava sconfitta hanno esonerato il proprio tecnico affidandosi a Ljubomir Travica. Tra i padroni di casa l’ago della bilancia potrebbe essere l’opposto Yuri Romanò che negli ultimi tempi aveva perso il posto da titolare. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti non pensano alla classifica ma perseguono dei miglioramenti nel gioco. Nelle fila ospiti è tutta da valutare la crescita dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi (nella foto). Tre gli ex di turno, Fabio Ricci e Gianluca Galassi da una parte, Davide Candellaro dall’altra. In odore di record Wassim Ben Tara che con sei punti toccherebbe quota 300 nella presente stagione. Arbitri: Armando Simbari (BR) e Marco Zavater (RM).

Piacenza: Brizard - Romanò, Simon - Galassi, Kovacevic - Maar, Scanferla (L).Perugia: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).