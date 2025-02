La Sir lancia la volata per il primo posto. Al PalaBarton arriva Milano, storica rivale

di Alberto AgliettiPERUGIA

Gran finale nella superlega maschile, mancano tre turni per concludere il girone di ritorno, la ventesima giornata del campionato è ricca di partite importanti per delineare la classifica conclusiva. Continua a guardare tutte dall’alto la Sir Susa Vim Perugia che pensa a proseguire il suo programma di crescita, nonché di recupero della condizione migliore dopo il periodo degli infortuni. Oggi alle ore 18 è atteso il pienone al palasport di Pian di Massiano che vede i block-devils tornare ad abbracciare il proprio pubblico per una delle sfide più motivanti degli ultimi tempi. A fargli visita sarà una Allianz Milano che resta una delle piacevoli realtà della massima categoria. Il duello tra le due antagoniste è sempre sinonimo di spettacolo, il divario di quindici punti in classifica è significativo ma come si sa, ogni gara ha una storia a sé. Nelle fila locali il coach Angelo Lorenzetti sta insistendo particolarmente sul piano tecnico, senza dimenticare di tenere sotto controllo il profilo mentale della squadra. Tra i bianconeri l’apporto più grande in attacco lo dovrebbe dare l’opposto tunisino Wassim Ben Tara mentre a muro si attende una buona prova del centrale Roberto Russo. Dall’altra parte della rete il sestetto del tecnico Roberto Piazza vuole riscattare la sconfitta continentale patita mercoledì. I lombardi possono contare sul palleggiatore Paolo Porro e sull’intramontabile schiacciatore bulgaro Matey Kazyiski. Sono tre gli ex in campo, Yuki Ishikawa, Agustin Loser ed Alessandro Piccinelli. Tante le sfide del passato, le strade si sono incrociate trentaquattro volte, con venticinque successi degli umbri e nove affermazioni milanesi che nel 2023 sono stati autentici bestie nere degli umbri. Arbitri Giuseppe Curto (TS) e Serena Salvati (RM).Perugia: Giannelli ad alzare in diagonale con Ben Tara, Russo e Loser centrali, Semeniuk ed Ishikawa attaccanti di banda, libero Colaci. : Porro in regia e Reggers opposto, Caneschi e Schnitzer al centro, Kazyiski e Louati schiacciatori, Catania libero.