La Sir Perugia abbraccia la città. Stasera scatta la Champions night

Stasera in piazza IV Novembre, a partire dalle ore 20, i protagonisti della pallavolo di Perugia festeggeranno con i tifosi e con l’intera città i due trofei conquistati in questa stagione: la supercoppa italiana vinta il 22 settembre e la champions league vinta il 18 maggio. Davanti alla Fontana Maggiore, simbolo del capoluogo regionale, verrà allestito un palco ed un maxischermo in cui saranno proiettate le immagini più belle ed emozionati di questa stagione. Sarà un modo per rivivere i momenti più concitati delle due finali, ma anche vedere per la prima volta molti video inediti dei block-devils, come i ‘dietro le quinte’ e le fasi pre-gara. Ci saranno tutti i giocatori che in questo momento, svincolati dagli impegni in nazionale, si stanno ancora allenando in palestra. Sarà presente l’opposto tunisino Wassim Ben Tara che a Perugia ha fatto il suo esordio assoluto nel campionato italiano, e che ad ottobre inizierà la sua terza stagione consecutiva in maglia bianconera. Ci sarà Sebastian Solé che ha già raggiunto lo scorso anno il suo record personale di permanenza in un club ed è pronto a vivere da protagonista la sua sesta stagione consecutiva. Molto atteso lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi, diventato ormai un altro veterano della squadra visto che si accinge a giocare a Perugia la sua settima stagione di fila. Non mancherà il libero Massimo Colaci, una vera colonna della squadra, che ha rinnovato con il club del presidente Gino Sirci per la nona stagione. Avrà i riflettori addosso lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, arrivato a Perugia quest’anno e subito grande protagonista in campo, mvp in supercoppa e titolare nell’epilogo della competizione continentale. Ci sarà anche il regista Francesco Zoppellari, che saluterà la città dopo un anno vissuto con impegno e dedizione alla squadra. Naturalmente presente tutto lo staff tecnico con coach Angelo Lorenzetti, Massimiliano Giaccardi e Andrea Piacentini insieme al preparatore atletico Sebastian Carotti. E ovviamente il presidente Gino Sirci, con i massimi rappresentanti dell’amministrazione della Regione Umbria e della Città di Perugia. Il programma della serata: ore 20 cover DeeRadio; ore 21,30 talk show con Sirci, ospiti istituzionali e della società, squadra e staff tecnico; ore 22,30 concerto Nicolò Filippucci; ore 23,15 musica Suavecito. L’ingresso all’evento è gratuito.