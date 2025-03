La Sir Perugia espugna Monza. I Block Devils volano in Champions e si prendono il derby italiano

MINT

1

SIR SICOMA MONINI PERUGIA

3

(25-19, 16-25, 17-25, 25-27)

: Rohrs 15, Averill 14, Marttila 9, Szwarc 6, Di Martino 9, Kreling 2, Gaggini (L1), Frascio 5, Mancini 1, Caporossi. N.E. - Beretta, Taiwo, Lee, Picchio (L2). All. Massimo Eccheli.

PERUGIA: Semeniuk 17, Ben Tara 12, Loser 12, Solé 10, Plotnytskyi 7, Giannelli 1, Colaci (L1), Ishikawa 11, Usowicz. N.E. – Herrera, Zoppellari, Cianciotta, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Alexandros Mylonakis (GRE) ed Andrea Puecher (ITA). MINT (b.s. 19, v. 3, muri 9, errori 7). SIR (b.s. 17, v. 3, muri 14, errori 5).

Un martedì di grande passione per la champions league maschile che entra nella fase calda con la Sir Sicoma Monini Perugia che impiega quattro set per trovare la strategia giusta e concretizzare i suoi sforzi battendo una rivale di buon livello. La gara di andata dei quarti di finale equivale al primo passo verso le final-four. Poco ha potuto la pur combattiva Mint Monza che, dopo aver vinto il primo parziale, è sembrata pagare dazio nel set seguente, ma poi è rimasta a galla, alla fine viene schiacciata dalla furia dei block-devils che restano tra i favoriti in campo continentale.

Al fischio d’inizio c’è subito Plotnytskyi in evidenza, ma il punteggio non si sblocca (10-10). Qualche sbavatura nel gioco ospite ed un Di Martino inarrestabile fanno scollare il punteggio (18-14). I brianzoli ricevono peggio ma attaccano meglio e passano alla cassa per l’uno a zero. Alla ripresa gli umbri reagiscono giocando più primi tempi e trovando efficacia (4-7). Ben Tara e Semeniuk crescono scavano il solco (11-18). Il neoentrato Ishikawa fa subito la voce grossa trovando un agevole pareggio. Il terzo parziale è una progressione incontenibile di Loser che mura tutto e porta sul 6-10. La risposta di Rohrs è immediata e riporta a contatto le rivali (12-13). La nuova accelerazione, stavolta decisiva, viene da Semeniuk che aumenta il distacco e propizia il due ad uno. Nel quarto periodo si rimane in equilibrio sino al 12-12. I padroni di casa si affidano ad Averill per strappare (22-19). La rimonta si completa sotto lo striscione (24-24). Ai vantaggi vince Perugia. Per i bianconeri ci sarà da gettarsi alle spalle la prima sfida visto che incombe l’impegno di superlega e dovranno tornare in campo domenica nella gara-due dei quarti di finale scudetto.