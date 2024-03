La Sir Perugia scivola al tie-break. Arriva una sconfitta all’Allianz Milano. Mercoledì quarti di finale con Verona

ALLIANZ MILANO

3

SIR SUSA VIM PERUGIA

2

(25-22, 25-27, 17-25, 25-23, 15-13)

MILANO: Ishikawa 20, Reggers 14, Loser 13, Kaziyski 9, Vitelli 7, Porro 3, Catania (L1), Mergarejo Hernandez 6, Dirlic 4, Innocenzi, Zonta. N.E. – Piano, Colombo, Starace (L2). All. Roberto Piazza.

PERUGIA: Leòn 24, Ben Tara 19, Resende Gualberto 13, Plotnytskyi 11, Solé 8, Giannelli 3, Colaci (L1), Herrera 1, Held, Semeniuk. N.E. – Russo, Candellaro, Ropret, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Marco Zavater (RM) ed Alessandro Rossi (IM). ALLIANZ (b.s. 19, v. 5, muri 12, errori 12). SIR (b.s. 23, v. 9, muri 10, errori 8).

MILANO – La stagione regolare di superlega maschile termina con una sconfitta per la Sir Susa Vim Perugia, che la sesta della stagione. Pur non contando per la classifica cercavano il risultato i block-devils ma l’ostacolo Allianz Milano si è rivelato insormontabile. Aspetti da migliorare ce ne sono per gli umbri, soprattutto a muro, fondamentale dal quale si raccoglie troppo poco per puntare al bersaglio grosso. Al via i padroni di casa scappano ma vengono ripresi (8-7). Ben Tara cresce ed aggancia (17-17). Sul finale Ishikawa e Loser fanno la differenza. Si riprende con Reggers che fa la voce grossa (12-8). Kaziyski è tremendo ma Ben Tara riporta sotto (15-14). Si continua a combattere sino ai vantaggi, un ace di Ben Tara pareggia. Nel terzo set gli umbri si sbloccano e dominano senza lasciare scampo ai meneghini che faticano su tutti i fronti. Nella quarta frazione i lombardi ritrovano fiducia e conducono grazie a Reggers (19-14). Leòn in battuta rimonta (19-19). Nel finale c’è solo Milano che rinvia il verdetto. Al tie-break partono forte i locali (5-2). Leòn ricuce ma allo sprint vince Milano. Mercoledì cominciano i quarti di finale in casa contro Verona.

Alberto Aglietti