La Sir Perugia torna a stupire al Palabarton. Schiacciata Taranto, si rivede Plotnytskyi

SIR SUSA VIM

3

TARANTO

0

(25-13, 25-16, 25-22) : Ishikawa 14, Ben Tara 13, Semeniuk 10, Russo 6, Loser 6, Giannelli 3, Colaci (L1), Piccinelli, Plotnytskyi. N.E. - Cianciotta, Herrera, Solé, Zoppellari, Candellaro (L2). All. Angelo Lorenzetti.

TARANTO: Held 12, Gironi 11, D’Heer 6, Alonso 5, Lanza 3, Zimmermann, Rizzo (L1), Hopt 1, Hofer 1, Paglialunga, Alletti. N.E. – Balestra, Santangelo, Fevereiro, Luzzi (L2). All. Boninfante.

Arbitri: Alessandro Cavalieri (CZ) e da Ubaldo Luciani (AN). SIR (b.s. 8, v. 9, muri 6, errori 4). PRISMA (b.s. 16, v. 3, muri 5, errori 7).

Coincide con l’inizio di febbraio la riscossa della capolista della superlega che ritrova la vittoria assente da oltre due settimane. Una Sir Susa Vim Perugia che ha avuto un solo momento di difficoltà, all’inizio del terzo set, e che ha ritrovato una certa incisività in battuta. Manca ancora all’appello il muro che non sta raccogliendo più da tempo quanto aveva abituato al suo pubblico. Ciò è bastato ad ogni modo per superare Taranto. La notizia positiva della giornata è il ritorno in campo di Plotnytskyi, seppur per una breve apparizione, sottolineata da un fragoroso applauso. Sestetto confermato al fischio d’inizio, il primo strappo è dei padroni di casa che trovano un Loser molto aggressivo e determinato in attacco (8-4). Prova la reazione l’ex Held che mostra grinta e concentrazione ma Ishikawa con uno straordinario 80% offensivo scava la trincea e mette a distanza gli avversari (20-11). Tutto facile nel finale con errore dei meridionali che sancisce un agevole uno a zero. Invertiti i campi il servizio pugliese tiene inizialmente in tensione la gara (7-7). Alonso cerca di mettersi in evidenza ma i padroni di casa iniziano la progressione con Ben Tara (sei colpi vincenti) e la consolidano grazie alla battuta di Semeniuk che, con una lunga serie da fondo campo condita da tre ace, crea il divario (19-12). L’inerzia non cambia più, è Russo a firmare il raddoppio. La terza frazione comincia in salita con Held in grande spolvero (2-6). Semeniuk (che meriterà il titolo di migliore in campo) si incarica di invertire l’inerzia . Ishikawa torna a martellare come un ariete.