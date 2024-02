La Sir Perugia vuole tornare alla vittoria. Colaci: "Match duro, Verona è in crescita"

La diciottesima giornata di superlega maschile si gioca oggi in anticipo (ore 16) al palasport di Pian di Massiano, la Sir Susa Vim Perugia affronta una nemica molto pericolosa ed in serie positiva, la sempre più solida Rana Verona. Il bilancio degli scontri diretti pende in favore dei bianconeri, che hanno vinto trenta precedenti dei trentasei disputati. I padroni di casa allenati da Angelo Lorenzetti sono consapevoli che ci sono ancora dei passi avanti da fare sul piano tecnico e sono intenzionati a sfruttare ogni occasione per farli. I block-devils per questo incontro fanno affidamento sulla buona condizione dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk, elemento di assoluto equilibrio per la squadra. Gli ex del confronto sono in panchina il coach Lorenzetti, mentre in campo ci sono il centrale Sebastian Solé ed il libero Massimo Colaci che alla vigilia dice: "Domenica ci aspetta un match duro contro una squadra in grande crescita come Verona. La sconfitta di domenica scorsa a Piacenza non cambia nulla per quello che riguarda il nostro percorso. Abbiamo obiettivi ben chiari in testa, innanzitutto quello di consolidare il secondo posto in classifica. Scenderemo in campo aggressivi e determinati per cercare di portare a casa il risultato davanti al nostro pubblico". Gli ospiti diretti dal tecnico Radostin Stoytchev sono lanciatissimi avendo vinto otto delle ultime nove gare e proveranno a prolungare il loro momento magico. I veneti vantano individualità molto pericolose come l’opposto maliano Noumory Keita e allo schiacciatore ceco Donovan Dzavoronok da tenere sotto stretta osservanza. La gara sarà visibile sulla piattaforma volleyball world Italia. Gara significativa per lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che giocherà la sua duecentesima gara in Italia. Arbitri: Florian (TO) e Canessa (BA).

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Solé, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

VERONA: Spirito - Keita, Grozdanov - Cortesia, Mozic - Dzavoronok, D’Amico (L).