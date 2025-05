La stagione azzurra di volley: Mondiali in Oriente e progetti futuri

Gli obiettivi dell’anno azzurro puntano verso oriente. Nelle Filippine dal 12 al 28 settembre si terranno i mondiali maschili, preceduti dal 22 agosto al 7 settembre da quelli femminili a Bangkok.

La parola famiglia ricorre più volte nel corso della presentazione della stagione azzurra di volley. Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi ne è convinto: "Questa è una famiglia, è un sistema, abbiamo esperienza di anni. Abbiamo messo a frutto tanti insegnamenti, siamo riusciti a trovare feeling con le leghe e lavoriamo con loro in sinergia e con i territori". Poi aggiunge: "La maglia azzurra trascina tutto il movimento – e guardando al futuro, parlando dell’Europeo maschile 2026, dice –sono convinto sarà una rassegna continentale da ricordare. Cerchiamo di alzare l’asticella, come fatto agli Europei 2023 all’Arena di Verona. Siamo al lavoro per organizzare la prima partita dell’Europeo 2026 a Piazza del Plebiscito a Napoli e la chiusura all’Arena Santa Giulia di Milano".