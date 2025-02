La storia. Busto, due squadre e un grande sogno

Busto Arsizio sogna due squadre in serie A1 per la prossima stagione. La Uyba, capace di asfaltare Cuneo nel turno infrasettimanale e di staccare il pass per i playoff, è in gran spolvero e la società del presidente Pirola sta già mettendo le basi per la costruzione della squadra per la prossima annata di A1, l’ennesima per quella che è una squadra iconica del campionato. Ma a Busto Arsizio si tifa anche per la Futura Volley Giovani della famiglia Forte che, dopo aver vinto il girone B della serie A2, incomincia domani la Pool promozione con concrete possibilità di potersi giocare uno dei due posti per approdare nella massima serie. Vincendo la Pool o i successivi Playoff promozione, al quale accederanno le squadre classificate dal 2° al 5° posto. L’avventura della squadra allenata da Alessandro Beltrami prenderà il via dal PalaCBL dove domani alle 17 sfiderà Costa Volpino (ultima in classifica in questa poule promozione). Il calendario prevede per le Cocche tre partite nel giro di otto giorni, la seconda in casa contro la Omag San Giovanni Marignano, fresca vincitrice della Coppa Italia e prima nel girone A, e la terza a Messina. "Le emozioni in questo momento sono molto forti e c’è tanto entusiasmo – dice Elisa Zanette, opposto della Futura -. Ci teniamo stretto il secondo posto, ma nella Pool promozione sarà fondamentale fare più punti possibile, così da riuscire a rimanere nella prima fascia della classifica. Credo che in questo percorso potranno fare la differenza la determinazione, ma soprattutto continuare a lavorare con i paraocchi come già stiamo facendo, con molta dedizione. Quello di Costa Volpino è un campo difficile, l’unico obiettivo è affrontare al meglio l’esordio nella Pool promozione". Fulvio D’Eri