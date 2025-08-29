La tegola. Trento, Kaziyski non sostituirà Lavia

Si continua a parlare dell’infortunio occorso a Lavia durante un allenamento con la Nazionale. Uno stop grave perché il giocatore di Trento perderà i Mondiali ma Bruno Da Re, general manager dei campioni d’Italia, ha ricostruito la dinamica e fatto capire bene quanto sia stato bruttissimo l’infortunio. "Oltre alla delusione che ci portiamo dietro con la Federazione per l’assenza di qualsiasi copertura assicurativa – ha affermato a IlT Quotidiano – dico che quell’esercizio non doveva farlo. Non in quel momento, non in quelle condizioni. Un ragazzo di due metri che cade da un plinto, e nel frattempo un disco da 15kg che gli piomba sulla mano…. Il quarto e quinto dito della mano destra distrutti: fratture esposte, pelle lacerata, nervi e tendini tagliati. Ha fatto più di tre ore in sala operatoria. I compagni sono rimasti terrorizzati". Lavia starà fuori circa 3 mesi ed era circolata la possibilità che l’Itas potesse "sostituirlo" con l’ex stella gialloblu Kaziyski che si sta allenando proprio a Trento. Tuttavia sembra che KK lascerà davvero l’Italia e tornerà in Bulgaria per giocare con il Lokomotiv Avia Plovdiv.

