La tegola. Trento, Kaziyski non sostituirà Lavia

Si continua a parlare dell’infortunio occorso a Lavia durante un allenamento con la Nazionale. Uno stop grave perché il giocatore...

di ANDREA SCOPPA
29 agosto 2025
L''emozione di una partita di volley con il tifo del pubblico dagli spalti

Si continua a parlare dell’infortunio occorso a Lavia durante un allenamento con la Nazionale. Uno stop grave perché il giocatore di Trento perderà i Mondiali ma Bruno Da Re, general manager dei campioni d’Italia, ha ricostruito la dinamica e fatto capire bene quanto sia stato bruttissimo l’infortunio. "Oltre alla delusione che ci portiamo dietro con la Federazione per l’assenza di qualsiasi copertura assicurativa – ha affermato a IlT Quotidiano – dico che quell’esercizio non doveva farlo. Non in quel momento, non in quelle condizioni. Un ragazzo di due metri che cade da un plinto, e nel frattempo un disco da 15kg che gli piomba sulla mano…. Il quarto e quinto dito della mano destra distrutti: fratture esposte, pelle lacerata, nervi e tendini tagliati. Ha fatto più di tre ore in sala operatoria. I compagni sono rimasti terrorizzati". Lavia starà fuori circa 3 mesi ed era circolata la possibilità che l’Itas potesse "sostituirlo" con l’ex stella gialloblu Kaziyski che si sta allenando proprio a Trento. Tuttavia sembra che KK lascerà davvero l’Italia e tornerà in Bulgaria per giocare con il Lokomotiv Avia Plovdiv.

an.sc.

© Riproduzione riservata

